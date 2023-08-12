快訊／「朵拉」跨境成8號颱！秒變「中颱」最新路徑曝

▲8號颱「朵拉」。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

「颶風Dora」今(12日)上午8時跨越換日線成今年第8號颱風「朵拉」，強度為中颱，路徑不會靠近任何陸地，也不會影響台灣。

日本氣象廳今上午發布「颶風Dora」成今年第8號颱風「朵拉」，最大風速每秒40公尺。

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中央氣象局也發布，原位於中太平洋的中度颱風，於今(12)日8時進入西太平洋，編號第8號(國際命名: DORA，中文譯名: 朵拉)，預測朝西北西方向移動，對台灣無影響。

朵颱颱風今(12日)上午8時中心位置在北緯15.7度，東經180.0度，以每小時23公里速度，向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

▲「朵拉」上午跨過國際換日線，成為編號第8號的颱風。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員曾昭誠說明，「颶風Dora」預計今天跨越換日線進入西太平洋範圍後，為今年第8號颱風，譯名為「朵拉」，跨越換日線之後將北轉，強度為中颱，路徑不會靠近任何陸地，也不會影響台灣。

曾昭誠表示，「朵拉」生成日前是8月1日，今上午8時跨越換日線進入西太平洋，成今年第8號颱風，目前強度正逐漸減弱，可能會在4到5天後減弱為熱帶性低氣壓。

曾昭誠指出，上次出現跨界颱風為2018年的赫克特颱風，同樣對台灣也沒有影響。

▼今年第8號颱風「朵拉」。（圖／翻攝日本氣象廳）