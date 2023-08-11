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陳建仁酸未超前佈署　許淑華控中央：上午有災情...中午撤應變中心

記者游瓊華／台中報導

卡努颱風引進強勁西南氣流重創南投仁愛鄉，行政院長陳建仁日前暗酸南投縣沒有超前佈署、未照SOP，導致救災困難。對此，許淑華今天到台中出席台中市長盧秀燕號召的2023女性縣市長聯盟活動時爆料，8月2日中央、縣府以及仁愛鄉都成立防災應變中心，但8月3日凌晨4點多南投暴雨，上午仁愛開始出現災情，但中央卻在當天中午12點半就已經撤掉防災應變中心，反擊「不是不按照SOP，而是沒有SOP流程可以走！」

▲南投受重創！陳建仁酸無超前佈署，許淑華爆料：中央中午就撤應變中心。（圖／記者游瓊華攝）

▲南投受重創！陳建仁酸無超前佈署，許淑華爆料：中央中午就撤應變中心。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼ 南投仁愛鄉南豐村中正路加油站、超商遭土石流侵襲。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

▲南投仁愛鄉南豐村中正路加油站、超商遭土石流侵襲。（圖／資料照片）

對於陳建仁將高雄及南投救災做比較，許淑華重申，兩地雨量不同、受創程度不同、防災不同，救難撤退機制也不同，「院長強調SOP流程，8月2日中央、地方、縣府都有成立防災中心，3日凌晨四點多仁愛鄉長回報當地降下暴雨，宣布停班課，且陸續有災情傳出，縣府也立即啟動相關作業，媒體也都陸續報導仁愛鄉災情，但中央應變中心卻在當天中午就已經撤離！」

許淑華強調，自己在整個救災過程中沒有多說，是因為本著「行政本一體、救災要一心」原則，當時沒透過正規流程反映，「是因為沒有SOP流程可以走」，所以用自己的方式解決問題，在8月5日向行政院副院長鄭文燦提出直升機跟兵力請求。

許淑華也提到，目前仁愛鄉已經收到善款600多萬元，且物資也已經充足，呼籲各界善心民眾不用再捐物資到南投，也感謝大家協助，接下來齊心重建工作，也希望一切紛擾就此平息。

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