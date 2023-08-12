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「朵拉」今午成8號颱！雙颱最新動向曝　下周4天防劇烈雷雨

▲▼未來天氣趨勢及颱風動態。（圖／天氣風險）

▲未來天氣趨勢及颱風動態。（圖／天氣風險）

記者李姿慧／台北報導

今(12日)西南風降雨稍緩，午後留意局部大雷雨，下周二(15日)西南風水氣增多，除迎風面中南部有陣雨或雷雨外，其他地方對流較旺盛，有局部較大雨勢，類似明顯降雨將持續到下周五(18日)。「颶風Dora」預計今天中午跨越換日線成今年第8號颱風「朵拉」，強度為中颱；蘭恩颱風下周二(15日)登陸日本本州。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，連續好幾天為台灣南部帶來顯著降雨的西南風水氣，終於在周末這兩天(12日~13日)有較減緩趨勢，雖預報資料來看在南部還是會有些短暫陣雨或雷雨出現機會，不過雨勢跟雨量都會明顯減少，降雨範圍也縮減許多。其他地方則要留意午後熱對流發展，熱對流發展較旺盛區域有機會出現大雷雨，山區機會要比平地來得高。

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至於下周天氣，吳聖宇分析，下周一(14日)西南風水氣仍不多，維持迎風面南部有局部短暫陣雨，其他地方午後有局部熱對流雷雨；下周二(15日)起低壓帶環境又會再度影響台灣，西南風水氣也跟著增多，整體天氣再度趨於不穩定，除迎風面中南部有陣雨或雷雨外，其他地方熱對流發展將會變得旺盛，有局部較大雨勢，整個低壓帶預期會影響到下周五(18日)左右。

▲▼未來天氣趨勢及颱風動態。（圖／吳聖宇）

▲受低壓帶和西南風影響帶來降雨。（圖／吳聖宇）

吳聖宇表示，要等到下個周末(19日~20日)高壓較為增強靠近，低壓帶遠離，風向逐漸轉為偏東到東北風，天氣型態才會改變，轉變為夏季型山區午後局部雷雨為主，也就是下周天氣仍不穩定，可能又會又一次降雨較多變化過程。

吳聖宇指出，今年第7號颱風蘭恩預估將在下周二、三(15日~16日)侵襲日本本州中部一帶；至於遠從東太平洋跨過換日線而來的颶風Dora也將在今天(12日)進入西太平洋範圍，直接變成今年第8號颱風，不過預期它進入西太平洋後會逐漸偏北移動，強度也將減弱，對台灣天氣並無影響。

▲▼蘭恩颱風最新動態。（圖／氣象局）

▲蘭恩颱風最新動態。（圖／氣象局）

後續蘭恩颱風北上後留下長長颱風尾低壓區，將逐漸往菲律賓東方到南海一帶調整，吳聖宇表示，8月下旬後颱風較活躍發展位置，將重回菲律賓東方海面到南海，其中是否會有颱風發展甚至影響台灣值得後續觀察注意。

氣象局預報員曾昭誠則表示，「颶風Dora」預計今天中午前後將跨越換日線進入西太平洋範圍，成今年第8號颱風，譯名為「朵拉」，Dora目前強度已減弱為二級颶風，跨越換日線之後將北轉，強度為中颱，路徑不會靠近任何陸地，也不會影響台灣；蘭恩颱風目前位日本南方海面，預測下周二(15日)颱風中心會登陸日本本州。

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