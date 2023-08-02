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竹北天坑100m外....馬路又塌陷　去年同1天同1條路也「破大洞」

▲▼竹北天坑附近又有塌陷！去年同一天才「破洞」　建商緊急勘查。（圖／讀者提供）

▲勝利二路、五福宮前昨日晚間發現輕微塌陷。（圖／讀者提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案週邊道路先前才出現天坑，導致一輛原本停放路邊的特斯拉，掉入坑中成為廢鐵，經過鑑定安全無虞日前才正式解封，但距離100公尺外的勝利二路，昨（1日）又出現0.6公分的輕微塌陷，豐邑建設今早發布聲明表示，獲報勝利二路出現疑似凹陷狀況，工務團隊人員第一時間就立即派員前往勘查。

出現輕微塌陷的是位於竹北勝利二路、五福宮前的一段道路，巧合的是，去年同樣8月1日這一天，該路段才因出現「破洞」遭封路調查。

▲▼竹北天坑附近又有塌陷！去年同一天才「破洞」　建商緊急勘查。（圖／讀者提供）

▲▼勝利二路上月底才解封，昨日就發現沉陷。

▲▼竹北天坑附近又有塌陷！去年同一天才「破洞」　建商緊急勘查。（圖／讀者提供）

今年4月27日在另一個轉彎路段莊敬六街才因巨大天坑，讓「豐采520」周邊道路拉起封鎖線，日前鑑定報告出爐，周遭道路包含勝利二路才解封，重新鋪路，沒想到昨晚就發現已經有輕微塌陷發生。

豐邑建設發布聲明表示，獲報後第一時間工務團隊人員立即派員前往勘查，由於該地段近期施作透地雷達及道路沈陷觀測此處檢測結果顯示為正常，疑似所謂凹陷現象不平的範圍為 40*80 公分，最大下陷值約 0.6 公分，現象尚屬輕微，但豐邑仍已同步檢視監測數據，目前周邊已先以三角錐圈圍警示。

▲▼竹北天坑附近又有塌陷！去年同一天才「破洞」　建商緊急勘查。（圖／翻攝google地圖）

▲吞特斯拉天坑與本次塌陷位置。（圖／翻攝google地圖）

竹北市公所表示，昨日的沉陷處深度約為0.6公分、面積約40公分*80公分，緊急連絡豐邑公司，豐邑將與公所申請路權後進行開挖，公所也將全力配合。

今日豐邑建設人員將與縣府工務處及市公所相關人員共同會勘，剔除 AC(柏油）觀察路面下方土壤狀況，必要時也會向市公所申請路面開挖，會同主管機關及外部專業技師檢查路基狀況。

▲▼竹北勝利二路五福宮前去年才出現天坑，昨天又再次出現塌陷。（圖／翻攝臉書《邱靖雅-乘風破浪的姐姐》）

▲▼竹北勝利二路去年才出現天坑，昨天又再次出現塌陷，兩者距離非常接近，也在同一條道路上。（圖／翻攝臉書《邱靖雅-乘風破浪的姐姐》）▲▼竹北勝利二路五福宮前去年才出現天坑，昨天又再次出現塌陷。（圖／翻攝臉書《邱靖雅-乘風破浪的姐姐》）

▲▼竹北勝利二路五福宮前去年才出現天坑，昨天又再次出現塌陷。（圖／翻攝臉書《邱靖雅-乘風破浪的姐姐》）

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