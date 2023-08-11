富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

▲女子透露，成為伴娘必須交1萬美元，來支付新娘送禮費、單身派對、婚前水療假期與峇厘島婚禮的費用。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

伴郎、伴娘不只是婚禮上重要人物，更是新郎、新娘最好麻吉的象徵。但一名被學生時代朋友邀請當伴娘的女子，才為被認可飄飄然不久，就遭現實打落谷底。原來，她的富二代朋友開出「要付1萬美元」才能真的當伴娘條件，這讓女子認清對方並漂撇離開。

女子葛蕾絲（Grace）在廣播節目《Smallzy's Surgery》分享這件「驚喜加入，優雅離開」奇葩經歷，表示這名就讀私立學校認識的朋友非常有錢，求學時「開著爸爸買給她的賓士」，畢業後「繳的稅跟我完全不同等級」，根本沒想過會被對方邀請去婚禮，更何況是伴娘。

但葛蕾絲帶著「原來她朋友不多」戲謔心情加入不久，就發現他們真的是兩個世界的人，原來，想真正成為伴娘必須交1萬美元（約新台幣近32萬），來支付新娘送禮費、單身派對、婚前水療假期與峇厘島婚禮的費用。因此，儘管不知道其他伴娘的費用多少，她仍決定「慷慨放棄」這場婚禮與成為伴娘機會。

主持人斯莫茲（Smallzy）被震撼三觀之餘，也問葛蕾絲經過這件事，是否還以朋友身分愛著對方，她直白回答兩人不是朋友，只是互相喜歡對方IG貼文而已，並指離開過程非常和平，兩人沒有因此討厭對方，只是覺得「我的薪水不適合跟她當朋友」。

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