夏威夷野火55死！屍體海上漂「千人失蹤」　州長：建州以來最慘

▲夏威夷毛伊島野火已造成55人罹難。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

夏威夷毛伊島野火8日肆虐至11日已造成55人罹難，儘管該島已有8成火災受到控制，但因電力中斷、通訊受損，當局評估仍有約1000人下落不明，且由於火勢來得太過迅速，不只海岸防衛隊目擊居民跳海逃生，更有倖存者見到燒焦屍體在海堤及水中漂流。

據《每日郵報》報導，當局雖然在2天內緊急疏散超過14500名居民及遊客，但夏威夷州長格林（Josh Green）坦言，未來幾天死傷人數很可能大幅上升。受害最嚴重的拉海納鎮幾乎在一夜之間滅鎮，附近道路還可見來不及逃跑的屍體，海岸防衛隊指揮官柯克希（Aja Kirksey）更證實，約有100人跳水逃命，其中有50多人被防衛隊船隻救起。

▲城鎮一夜之間變成廢墟。（圖／達志／美聯社，下同）



一名在避難所安置的災民告訴《BBC》，他在抵達前看到2具屍體漂浮在海堤上，並表示正在等其他「少數人」、也就是官方宣布的可能失蹤者1000人的消息。州長格林表示，拉海納鎮就像被炸彈轟炸過一般，且這次還加上颶風朵拉的淫威，讓本就容易因夏季乾旱發生野火的夏威夷，出現這次毛伊島的恐怖災情，且極可能成為夏威夷建州以來最嚴重災難。

毛伊島市長畢森（Richard Bissen）除表示目前仍有2000災民無法獲得安置，也呼籲遊客們盡快離開，以及希望災民們，在災難過後帶著韌性和「阿羅哈」重建家園，所有人作為整個社區一起變得強大。

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