柯文哲宣示「參選到底」　侯友宜也喊一定贏得最後勝選

▲侯友宜赴台南廟口開講。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台南報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲昨日宣示，「既然我們已經走完黨的程序了，所以柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」。對於柯文哲選到底的態度，未來是否擔心在野勢力無法整合？國民黨總統參選人侯友宜表示，「柯文哲在想什麼我是不知道啦，但我會堅定我的步伐，向前走，贏得最後勝選」。

柯文哲表示，最近沒有跟鴻海創辦人郭台銘聯絡，接著重申，雖然話已經講得很清楚，但還是再透過媒體很清楚再跟全國民眾講一遍，「既然我們已經走完程序了，所以柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，這是政治上的宣示。

對此，侯友宜上午受訪時表示，「柯文哲在想什麼我是不知道啦，但自己想什麼我知道，我會堅定我的步伐，向前走，贏得最後勝選，一定團結所有力量，包括所有立委」。

另，對於柯文哲嘉義選哲之友會會長王冠鈞，過去有一些暴力討債的爭議行為。侯友宜說，「柯文哲要和誰在一起，我不是很了解」。

侯友宜今明兩天繼續南下，今在台南、明天在高雄，台南的部分，除了一早的興濟宮廟口開講，接著也到大天后宮參拜，中午則參加台南市黨部募款餐會，下午將關心蘆竹溝光電議題、蚵寮保安宮參拜、南鯤鯓代天府參拜，晚間則在台南總理大餐廳與台南市黨籍提名立委及議員餐會。

