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大陸 大陸焦點 特派現場

遊大陸又貴又麻煩　上海入境旅客大減6成

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

▲上海外灘。（圖／CFP）

文／中央社

新加坡聯合早報10日刊登的評論文章「杜能建：中國入境遊客大跌背後的思考」指出，由於辦簽證麻煩、網路管制、地緣政治緊張加劇與門票貴等因素，以致入境上海的外籍遊客數驟降63%。

據聯合早報，杜能建是在上海工作的新加坡人，經實地觀察撰寫分析文指出，按上海市旅遊局官網，從上海口岸和其他口岸入境上海的境外旅遊人數，今年6月比2019年疫情前降57%，其中外籍旅客入境更降63% 。

他舉例，湖南省張家界國家森林公園是電影「阿凡達」的取景點，但今年截至5月中旬，這裡的海外遊客僅2萬5600人次，而2019年前5個月已達50萬人次，與此同時，新加坡入境旅客數已恢復至疫情前的90%。

杜能建探究入境中國外籍遊客數驟降的原因指出，過去幾年中國和西方主要國家，落入以牙還牙、以眼還眼的強對抗，這種情緒蔓延到民間，加上中國政府官員頻爆醜聞損及中國國際形象，以致遊客卻步。

他說，俄烏戰爭戰火仍熾，中美之間的直飛航班仍低於疫情前，簽證也是個障礙，大部分國家來中國旅遊須要辦簽證，耗時又費成本。

杜能建表示，偏偏中國的外籍遊客主要來源國，如日本、韓國、馬來西亞、新加坡、美國、澳洲、加拿大，這些國家民眾前往其他目的地可享免簽待遇，而申辦中國簽證如此費力勞神，勢必損及造訪神州大地的興致。

他說，有個在歐洲長大的華裔孩子隨父親回中國，返歐後同學都問他，你失蹤了嗎？怎麼在網路上完全找不到你？孩子一臉無辜，不知從何說起。

杜能建指出，先姑且不論中國為何建置網路防火牆，但不限制外籍遊客的行動裝置聯繫境外網站，技術上並不難辦到，何況這堵牆堵住海外遊客及時發出的照片和影音，也堵住中國旅遊市場最好的宣傳管道。

他說，在中國智慧型手機的應用固然非常便利，加上行動支付，相當多的中國居民，可能很長時間沒有接觸現鈔，但這些對初來乍到的海外遊客如墜雲裡霧裡，手機應用的便利性，卻使海外遊客在中國舉步維艱。

杜能建指出，新加坡的觀光景點聖淘沙島無需門票，中國的普陀島原本也是，如今平日要價人民幣（下同）160元（約新台幣705元），假日200元。

他說，中國九寨溝門票更高達每人220元，觀光車還得付90元，而美國的黃石國家公園門票每輛車25美元（約新台幣797元），而且7天內可以隨意進出，不限乘坐人數。

杜能建指出，中國地方政府涸澤而漁的定價策略，拉低中國旅遊市場的吸引力，這也是中國旅遊市場常年逆差近千億美元的主因。

他說，對很多西方人來說，東亞是一個地理文化概念，去中日韓的某個國家，對很多人來說沒什麼太大差別，至少在飲食和傳統文化上。哪裡服務好，空氣好，方便（不用辦簽證），他們就去哪裡。

杜能建指出，韓國在過去這些年已成為流行文化輸出大國，深獲年輕人青睞，日本近年也大力發展旅遊業以緩解國內經濟壓力，外國遊客人數從2012年的800萬增加到2019年的3100萬，但中國並非如此。

他說，中國目前確實面臨嚴峻的國際政治局面，但此刻更須吸引海外遊客，因面對面的溝通永遠是消除誤解和偏見的最好方式。

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