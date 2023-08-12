阿北遭詐要滙錢給「未見面妻子」　還嗆警：老婆不跟你要錢嗎？

▲阿北欲從ATM匯款給未曾謀面的老婆，警方獲報趕來勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名75歲李姓男子，要匯款給「老婆」時，因為對方帳戶異常，導致多次操作ATM轉失敗，且不願接受行員勸說，員警獲報前往勸阻，但李男始終不認為遭詐騙，認為對方即將是自己老婆，還反問員警「你老婆不會跟你要錢嗎？」員警則耐心的從銀行內一路勸導到馬路邊，並願載阿北到「老婆」公司當面證實，結果查無資料，阿北才醒悟過來遭詐放棄匯款。

▲警方則從銀行內一路跟隨阿北到路上連續勸阻。（圖／桃園警分局提供）

昨日13時20分許，桃園警察分局中路派出所接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙，多次操作ATM欲轉帳匯款(因操作錯誤均失敗)，且不願接受行員勸說，請員警到場協助。警員張栢豪、徐廷翰及警專實習生邱浥淮立即前往現場瞭解，現場李姓男子表示，只是要匯款7千元給朋友，但行員向其說明經查詢該帳戶異常，但伯伯仍堅持要匯款。

員警經同意後查看手機簡訊內容，雖然李男說與這位朋友非常熟識、經常見面，但從手機訊息發現兩人卻是7月31日才加LINE聊天，且員警詢問兩人見面地點和時間，李男竟答不上來，明顯是詐騙集團慣用假交友真詐騙手法。

李男始終不認為自己遭騙，認為對方即將是自己老婆，還反問員警，「你老婆不會跟你要錢嗎？」甚至被員警問到很煩，連手機、證件都不想要了掉頭就走，但員警則使出纏功，從銀行內一路勸導到馬路邊，就是要告訴李男，他們是關心他被騙，最後李男表示不然直接去「老婆」的公司當面查證，員警將椚男帶返派出所，透過資料查詢證實根本是騙局一場，才使他醒悟過來，放棄匯款的念頭。