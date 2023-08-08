LINE「1人群組」叫什麼？他曬2個字　全場魔笑：跟你一樣

▲大家的1人群組都如何命名呢？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去有網友討論「LINE家庭群組叫什麼」，結果全台都撞名「我們這一家」，引來眾人會心一笑。而一名妹子也好奇發問「自己LINE的群組的名稱是？」文章引發網友自曝創意發想，包括「阿茲海默提醒簿」、「代辦破事」、「不准亂花錢」等，許多人則換上偶像照片且設定為「老公或老婆」，引來全場爆共鳴。

一名女網友在Dcard表示，應該很多人的LINE都會自創「1人群組」，記錄個人資料、瑣碎或待辦事項等，而PO就把群組取為「吱吱喳喳」，因此也好奇拋問「大家的名稱都打什麼？」

原PO也補充說道，就她而言，1人群組與KEEP雲端空間的使用上差異，後者都是放重要的檔案。

文章曝光後，底下網友紛紛PO出截圖，曬出無厘頭又有趣的名稱，像是「阿茲海默提醒簿」、「除了我，還是只有我」、「代辦破事」、「5432」、「超吉垃圾桶」、「你唯一的朋友已離開聊天室」、「私密處」、「本宮是皇上親封的皇后」、「我」、「不會被自己已讀」、「不准亂花錢」、「臣妾做不到阿」。

不僅如此，許多人把1人群組大頭貼換成韓星照片，命名為老公或老婆，「是鐘碩」、「笑死，跟你一樣」、「喜歡！馬上學起來」、「我也+1，喜歡的明星名字+他社群帳號目前的頭貼」、「聊天背景放求婚照」、「我要換光漢了，帥死」、「怎麼有人跟我搶老公了」。

▼網友把1人群組設成老公，超有創意。（圖／翻攝Dcard）

