「好好證券」詐團監控手辯只是路過　運將秒打臉：從高鐵載他過來

▲見義勇為的運將當場表明他是從高鐵站1號出口接到他，秒打臉陳姓監控手的路過說詞。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市63歲林姓婦人遭詐騙集團以「投資股票」詐欺，被騙走了約160萬元，警方獲報後制定縝密逮捕計畫，在中壢區福龍街一帶趁許姓(27歲)詐欺車手再次取款之際，將許當場逮捕，一旁埋伏蒐證的員警，發現一名陳姓(22歲)監控手就在附近監看車手動態，警方也將他一併逮捕，他雖辯稱「只是路過」，秒被載他過來的運將打臉，告知警方「我是從高鐵站1號出口接到他的」，警方偵訊後將2人移送地檢署偵辦。

▲並查獲作案用手機等證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局青埔派出所在25日接獲林姓婦人報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，誆稱短時間可獲高報酬並保證獲利，她信以為真先後交付約160萬元，警方隨即在26日下午，在福龍街一帶，趁許姓詐欺車手再次出現欲取款之際當場逮捕。同一時間，在一旁埋伏蒐證的員警，機警發現1名陳姓監控手就在附近監看車手動態，警方也將他一併逮捕。

▲將許、陳2名詐團成員移送法辧。（圖／中壢警分局提供）

被逮的監控手陳嫌還狡辯「我只是路過」，但載他來在一旁等候的計程車司機見義勇為，向警方告知「我是從高鐵站1號出口接到他的」，讓他百口莫辯秒被打臉，警方現場除了查扣作案用的手機2支，還扣得詐欺集團偽造的「好好證券公司」收據、印章、工作證等物，訊後將2人依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方特別呼籲本案詐欺集團係冒用「好好證券公司」、「野村證券投資信託股份有限公司」等名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。