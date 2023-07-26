老婆應酬住旅社！同事抖出「升職驚人秘密」　夫崩潰：被潛規則

▲老婆被同事爆料，靠潛規則才獲得升職機會。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老婆被潛規則！」一名人夫透露，自從老婆升職後，變得愛打扮又酒醉夜歸，甚至隔天早上才打電話，表示她喝醉住在旅社等，起初原PO都相信老婆的話，直到聽聞老婆其實是靠應酬陪睡，才獲得升職的機會，讓原PO恍然大悟。事後原PO直接攤牌，結果老婆回嗆「你不能接受就離婚。」

一名男網友在Dcard表示，老婆賢淑又顧家，好到沒得挑剔，且事業上也表現頗佳，今年3月順利晉升職位，而原PO觀察，原本不重視外貌形象的老婆，現在只要出門就會精心裝扮，穿著也講究起來。

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老婆受到重用後，開始漸漸忙碌且需要出差或加班，有時喝醉返家不打緊，甚至到了早上才回電，表示喝醉住在旅館等，原PO直言並不在意。

豈料某次從老婆同事口中得知，為了升職其實做了很大犧牲，答應主管的潛規則，陪客戶應酬甚至陪睡，一番話讓原PO晴天霹靂也難以接受。

事後，原PO找老婆直球對談，老婆認了之餘，強調現在事業得意，不願意多說細節，接著雙手一攤直呼「你不能接受就離婚。」聞言，原PO崩潰喊話「沒想到這種事會發生在我們身上。」

底下網友搖頭回應，「不懂到底什麼工作需要這麼犧牲？感覺是你老婆也享受這過程...順便升職」、「離不離婚你個人的事，但重點是不要懷孕或傳染性病給你」、「原則跟底線問題，她道德感不是很優良，為了晉升出賣自己肉體，連自己都可以出賣了，還有什麼不可以出賣、背叛？」「沒專業能力就只能靠身體，還沾沾自喜以為自己真的事業很強」。

不過也有人質疑，「你是癱瘓在家嗎」、「請問片名？醒醒吧，你根本沒有老婆」、「真令人遺憾，希望我們能幫你什麼？幫你改作文嗎」、「好爛的創作文」。

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