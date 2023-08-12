　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反覆撞牆期！你可能忽略「內在小孩」　抽牌也能調節負面情緒

▲▼心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」。（圖／記者林育綾攝）

▲心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」，可當作日常的心靈急救箱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

不論幾歲，「內在小孩」都跟隨我們一輩子，卻有許多成人長期忽略他的存在。心理師蘇絢慧提到，很多立即性的情緒反應，其實都跟童年記憶有關，如果缺乏覺察，可能會面臨「反覆的困擾」；但人們可以透過覺察，一次又一次的重新照顧自己的內在小孩。她近來與插畫家施暖暖合作，設計「內在小孩快樂牌卡」，透過不同玩法幫助人們調節情緒、自我探索。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲很多人歷經反覆撞牆的議題，可能是長期忽略「內在小孩」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

究竟什麼是「內在小孩」？蘇絢慧解釋，內在小孩是我們的「情緒經驗」和「情緒記憶」，並且許多都跟童年的記憶有關，因為大多人對生活事件的理解、認知觀點，都在童年到青少年之間的時期底定；直到長大成人後，遇到許多情境，若有立即的情緒反應，多半都是因為童年經驗帶來的觸發。

例如走在路上遇見認識的人，笑笑的打了招呼，對方卻沒有反過來對自己笑或打招呼，有些人立刻被情緒觸發，直接反應認為「對方不喜歡我」；但也有些人會認為，「可能是對方太忙了，沒看到我」。不同的反應，都跟他們各自的童年記憶和經驗不同有關。

蘇絢慧說，重點在於我們能不能去覺察、意識，如果始終缺乏覺察，就可能會陷入「自動化反應」，反覆在相似的議題上卡關，反覆遇到相同的困擾，身邊不斷出現類似情形的人事物，還認為他們都在針對自己，卻不明白為何如此。

如果一個人的自動化反應中，經常對事情的看法和情緒有負面傾向，那麼每次他面對新的任務、新的可能性時，這些負面情緒和想法往往也會造成阻礙，讓當事人反覆陷入膠著。

▲▼心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」。（圖／女人迷提供）

▲▼蘇絢慧和插畫家施暖暖受邀合作，打造全台第一副以「內在小孩」為主題的牌卡。

▲▼心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」。（圖／女人迷提供）

她鼓勵成人們可以透過學習，用新的方式去認識世界，然而從有意識到產生行動，往往還歷經不同階段，有時候進步的過程並非直線上升，而是反反覆覆、來來回回。一旦透過學習來的新方法，一次又一次運用在生活和事件中，累積到一定程度時，得到正面回饋，改變身心的反應，也會加強並改變原先的大腦迴路，成為新的內化。

關照自己的「內在小孩」，甚至重新養育內心的小孩，是成人們有機會透過刻意練習而達成的事。很多人都希望人生有不同的可能性、有選擇權，回頭關注自己的內在小孩是一條重要的路徑，尤其「快樂」被許多人忽視，尤其許多大人會在乎自己的成長、進步，也會被要求達到各種目標，卻很少去談論要「快樂」。

因此蘇絢慧和插畫家施暖暖受邀合作，打造全台第一副「內在小孩快樂牌卡」，裡頭分為30張快樂練習卡、30張抱抱療癒卡，所有圖像也是暖暖和蘇絢慧經過討論而設計，具有心理的理論基礎；療癒卡的每一句文字，也是由蘇絢慧親自撰寫。

▲▼心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」。（圖／記者林育綾攝）

▲牌卡的圖文皆有心理理論作為設計基礎，每一句文字也是由心理師蘇絢慧親自撰寫。（圖／記者林育綾攝）

蘇絢慧提到，自己長達20年來，時常透過牌卡協助自己和個案，探索心靈和潛意識，許多心理領域的專業人士也經常會用。而她在這次創作這副牌的過程中，也不斷呼喚自己的內在小孩，跟她連結，因為內在小孩也時常提供我們很好靈感。
使用的情境，可以是「日常保健」，早上出門前抽一張快樂練習卡，作為當日的提醒，有意識地練習快樂；晚上睡前抽一張抱抱療癒卡，作為沈澱、支持、修復和安慰自我，或是作為靜心的工具。

除此之外有些「特殊時刻」也能抽排輔助，蘇絢慧舉例，像是面對期待已久的事件或任務，但情緒上有些不安、緊張時，也能各抽一張，看看能夠帶著什麼樣的提醒和態度，去迎接及面對挑戰。

另外像是在沮喪、遇到挫折、壓力、產生負面情緒時，也可以透過抽牌來替自己「急救」，為自己提供支持。牌卡盒內也負有說明書，提供10種玩法來探索自我、對應不同需求，還有指引卡來協助使用者自我對話與覺察。

▼心理師蘇絢慧也特別設計指引卡，協助使用者自我對話、覺察。（圖／女人迷提供）

▲▼心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」。（圖／女人迷提供）

ET快訊
薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雷雨彈炸7天　第8號颱風Dora今納編

反覆撞牆期！你可能忽略「內在小孩」　抽牌也能調節負面情緒

姪子沒聽過神奇寶貝！他被反問「是說寶可夢？」震驚了　2派網戰翻

台灣寺廟比日韓醜？　鄉民指「這些東西」拖累顏值：拿掉就很美

小吃店1個月電費暴漲7萬　老闆放大招「抓吃電怪獸」讓台電道歉了

短髮妹「下半身失蹤」蹲坐水溝蓋！他目睹愣喊：吼～水水水水

一堆吃到飽餐廳限時90分鐘　他怨「吃飯像趕車」爆全場共鳴

人妻中獎「7張發票」被婆婆拿走　老公還勸別執著：那不是正財

快訊／北部女玩水感染食腦變形蟲身亡！親水設施「預行性停業」

好市多童書買到退貨品！他回家見封面「3字姓名貼」氣炸

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

違建超大新廟「2罰、4停工不怕」　宜蘭縣府強拆...信徒跪求別動手

大雷雨彈炸7天　第8號颱風Dora今納編

反覆撞牆期！你可能忽略「內在小孩」　抽牌也能調節負面情緒

姪子沒聽過神奇寶貝！他被反問「是說寶可夢？」震驚了　2派網戰翻

台灣寺廟比日韓醜？　鄉民指「這些東西」拖累顏值：拿掉就很美

小吃店1個月電費暴漲7萬　老闆放大招「抓吃電怪獸」讓台電道歉了

短髮妹「下半身失蹤」蹲坐水溝蓋！他目睹愣喊：吼～水水水水

一堆吃到飽餐廳限時90分鐘　他怨「吃飯像趕車」爆全場共鳴

人妻中獎「7張發票」被婆婆拿走　老公還勸別執著：那不是正財

快訊／北部女玩水感染食腦變形蟲身亡！親水設施「預行性停業」

好市多童書買到退貨品！他回家見封面「3字姓名貼」氣炸

大雷雨彈炸7天　第8號颱風Dora今納編

新北優化無障礙人行環境　金山區公所落實人本通行空間

反覆撞牆期！你可能忽略「內在小孩」　抽牌也能調節負面情緒

2023國家卓越建設獎　新北獲29獎數北台之冠

新北「北海夜金閃閃」8／12開跑　攝影抽好禮、交通資訊報你知

快訊／美司法部指派特檢　調查拜登兒子海外非法交易

冷氣用多久該換　她曝超狂省電成果「吹一年就回本」

姪子沒聽過神奇寶貝！他被反問「是說寶可夢？」震驚了　2派網戰翻

台灣寺廟比日韓醜？　鄉民指「這些東西」拖累顏值：拿掉就很美

運河枯水期是紅利期　巴拿馬型散裝船期貨價單日漲一成

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

男友2年前求助感情問題　現況曝光

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

北部女感染食腦變形蟲亡！親水設施停業消毒

12星座最新一周運勢！摩羯桃花開

女網紅在月台換衣挨轟！她發照喊冤了

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

帶爸媽遊日本自由行比較好？網：自找麻煩

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

一堆吃到飽餐廳限90分　他怨：像趕車

更多熱門

相關新聞

超準心測看出你的「內在小孩」想說什麼

超準心測看出你的「內在小孩」想說什麼

我們的性格，多少和童年的記憶有關，就心理學角度來說，每個人內心都住著一個內在小孩，這位內在小孩會吸收你的快樂、負面回憶，交織成你現在的性格，《小紅書》就有一個心理測驗，幫你測出你的內在小孩想告訴你什麼訊息？

痛到不敢直視！心理師：開口說才能承受

痛到不敢直視！心理師：開口說才能承受

牌卡挑戰賽等你來得獎

牌卡挑戰賽等你來得獎

「3」似廚師帽又像花椰菜　兒童聯想畫再畫30年

「3」似廚師帽又像花椰菜　兒童聯想畫再畫30年

曾之喬「療癒三招」態度調適生活

曾之喬「療癒三招」態度調適生活

關鍵字：

蘇絢慧施暖暖內在小孩女人迷牌卡

讀者迴響

熱門新聞

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

私密處不是粉色＝性經驗多？　醫揭真相

快訊／S.H.E真的合體開唱了！　「隔4年突攻蛋」全場激動爆哭

啦啦隊女神「身體出狀況」臨陣缺席

男友2年前求助感情問題　現況曝光

薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

更多

最夯影音

更多
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉
男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面