反覆撞牆期！你可能忽略「內在小孩」　抽牌也能調節負面情緒

▲心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」，可當作日常的心靈急救箱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

不論幾歲，「內在小孩」都跟隨我們一輩子，卻有許多成人長期忽略他的存在。心理師蘇絢慧提到，很多立即性的情緒反應，其實都跟童年記憶有關，如果缺乏覺察，可能會面臨「反覆的困擾」；但人們可以透過覺察，一次又一次的重新照顧自己的內在小孩。她近來與插畫家施暖暖合作，設計「內在小孩快樂牌卡」，透過不同玩法幫助人們調節情緒、自我探索。

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▲很多人歷經反覆撞牆的議題，可能是長期忽略「內在小孩」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

究竟什麼是「內在小孩」？蘇絢慧解釋，內在小孩是我們的「情緒經驗」和「情緒記憶」，並且許多都跟童年的記憶有關，因為大多人對生活事件的理解、認知觀點，都在童年到青少年之間的時期底定；直到長大成人後，遇到許多情境，若有立即的情緒反應，多半都是因為童年經驗帶來的觸發。

例如走在路上遇見認識的人，笑笑的打了招呼，對方卻沒有反過來對自己笑或打招呼，有些人立刻被情緒觸發，直接反應認為「對方不喜歡我」；但也有些人會認為，「可能是對方太忙了，沒看到我」。不同的反應，都跟他們各自的童年記憶和經驗不同有關。

蘇絢慧說，重點在於我們能不能去覺察、意識，如果始終缺乏覺察，就可能會陷入「自動化反應」，反覆在相似的議題上卡關，反覆遇到相同的困擾，身邊不斷出現類似情形的人事物，還認為他們都在針對自己，卻不明白為何如此。

如果一個人的自動化反應中，經常對事情的看法和情緒有負面傾向，那麼每次他面對新的任務、新的可能性時，這些負面情緒和想法往往也會造成阻礙，讓當事人反覆陷入膠著。

▲▼蘇絢慧和插畫家施暖暖受邀合作，打造全台第一副以「內在小孩」為主題的牌卡。



她鼓勵成人們可以透過學習，用新的方式去認識世界，然而從有意識到產生行動，往往還歷經不同階段，有時候進步的過程並非直線上升，而是反反覆覆、來來回回。一旦透過學習來的新方法，一次又一次運用在生活和事件中，累積到一定程度時，得到正面回饋，改變身心的反應，也會加強並改變原先的大腦迴路，成為新的內化。

關照自己的「內在小孩」，甚至重新養育內心的小孩，是成人們有機會透過刻意練習而達成的事。很多人都希望人生有不同的可能性、有選擇權，回頭關注自己的內在小孩是一條重要的路徑，尤其「快樂」被許多人忽視，尤其許多大人會在乎自己的成長、進步，也會被要求達到各種目標，卻很少去談論要「快樂」。

因此蘇絢慧和插畫家施暖暖受邀合作，打造全台第一副「內在小孩快樂牌卡」，裡頭分為30張快樂練習卡、30張抱抱療癒卡，所有圖像也是暖暖和蘇絢慧經過討論而設計，具有心理的理論基礎；療癒卡的每一句文字，也是由蘇絢慧親自撰寫。

▲牌卡的圖文皆有心理理論作為設計基礎，每一句文字也是由心理師蘇絢慧親自撰寫。（圖／記者林育綾攝）

蘇絢慧提到，自己長達20年來，時常透過牌卡協助自己和個案，探索心靈和潛意識，許多心理領域的專業人士也經常會用。而她在這次創作這副牌的過程中，也不斷呼喚自己的內在小孩，跟她連結，因為內在小孩也時常提供我們很好靈感。

使用的情境，可以是「日常保健」，早上出門前抽一張快樂練習卡，作為當日的提醒，有意識地練習快樂；晚上睡前抽一張抱抱療癒卡，作為沈澱、支持、修復和安慰自我，或是作為靜心的工具。

除此之外有些「特殊時刻」也能抽排輔助，蘇絢慧舉例，像是面對期待已久的事件或任務，但情緒上有些不安、緊張時，也能各抽一張，看看能夠帶著什麼樣的提醒和態度，去迎接及面對挑戰。

另外像是在沮喪、遇到挫折、壓力、產生負面情緒時，也可以透過抽牌來替自己「急救」，為自己提供支持。牌卡盒內也負有說明書，提供10種玩法來探索自我、對應不同需求，還有指引卡來協助使用者自我對話與覺察。

▼心理師蘇絢慧也特別設計指引卡，協助使用者自我對話、覺察。（圖／女人迷提供）

