翻轉夢想so easy　牌卡挑戰賽等你來得獎

▲勞動部勞動力發展署永康就業中心，於3月27日至29日辦理「趣解青年方程式牌卡挑戰賽」，只要解題成功即贈送精美小禮物，25日還有徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



3月是春季的開始，也象徵活力與創意，勞動部勞動力發展署永康就業中心，於3月27日至29日辦理「趣解青年方程式牌卡挑戰賽」，民眾只要解題成功即贈送精美小禮物一份，另3月25日為補上班日，永康就業中心特邀5家廠商辦理現場徵才，提供近200個職缺，歡迎有轉職或就業需求民眾踴躍參加。



永康就業中心表示，「時代考驗青年，青年創造時代」青年一直被視為國家社會的希望，因此政府非常重視青年的就業問題，永康就業中心針對4個青年相關計劃，包括大專青年預聘計劃、青年職得好評計劃、青年就業旗艦計劃及青年跨域就業促進津貼等，在青年節前夕，永康就業中心特別發揮創意巧思，將專案重點摘錄，做成加大版撲克牌，並於現場設立一道燒腦謎題：「如何只移動一張卡牌，來得到一個正方形？」上班生活難免單調，如何透過機智生活，一起來讓職場生活變的更有趣，永康就業中心誠摯邀請喜歡解謎的民眾於活動期間，到中心及各鄉鎮就服台參與牌卡挑戰賽，不僅有機會獲得精美好哩，還可以對上述4個計畫內容更瞭解！





另外，3月25日下午13:30-15:30於永康就業中心現場將辦理徵才活動，參加的5家廠商有豐盟企業、府城汽車客運、南光化學製藥、全家便利商店及統一實業，提供近200個職缺，其中府城汽車客運駕駛開出平均月薪45000元至56000元、站務員月薪29000元至3,000元，另豐盟企業也開出儲備幹部月薪可達35000元至50000元，欲知更詳細徵才訊息可上雲嘉南分署網站(https://goo.gl/R7nenb/ ) 、臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽(06)2038560 或加入永康就業中心的 LINE (ID:@pkx6862r)洽詢。