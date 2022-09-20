「3」似廚師帽又像花椰菜　兒童聯想畫天馬行空再畫30年

▲▼兒童聯想畫邁入30周年，其中「描繪30：合體創作畫」，簡秀倩（左）、卓毓晴是創作畫的作者。（圖／葫蘆墩文化中心提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1張只有寫著「3」的圖書紙，你會接著畫出什麼令人意想不到的圖案？台中市葫蘆墩文化中心「全國兒童聯想創作畫比賽」已邁入30週年，這項比賽對象是針對全國國小1至6年級學童，30年來培養出無數天馬行空的小畫家，今年10月12日截止收件，歡迎全國學童踴躍參加，獲獎者有獎金、獎狀，作品還會在校園、醫院展覽喔。

「全國兒童聯想創作畫比賽」有別於一般繪畫比賽，由主辦單位提供印有圖案的畫紙，讓小朋友從相當簡略的線條圖形開始，運用自己獨特的天馬行空，展開無邊無際的聯想遨遊，藉由遊戲式聯想的繪畫激盪，啟發兒童美術的創意潛力，今年適逢30周年，初賽圖形巧妙融入數字3的意象，初看像是廚師帽，也像花椰菜，接下來就靠小朋友創造屬於自己的創意世界。

文化中心為了慶祝30週年，特別邀請插畫家「施暖暖」設計活動主視覺，並規劃系列活動帶領大家一起回憶、描繪、穿梭30年時光，而第30屆初賽徵件已從9月1日開跑，10月12日截止收件，全國國小1至6年級學童都可報名參加比賽，聯想畫的下一個30年，就由你們開始創造囉!

學童取得畫紙完成創作後在期限內繳件，每年級評選出70名入選者，12月4日參與複賽，各年級前3名及優選分別獲得5000元、4000元、3000元、2000元的獎金及獎狀，作品不但在葫蘆墩文化中心大廳展出，明年度還會在校園、醫院等單位巡迴展出，畫紙可至聯想畫網站查詢索取地點。

插畫家「施暖暖」以爆米花傳達聯想畫蛻變的意涵，玉米粒原本沐浴在創意與想像的糖漿奶油中，經由聯想畫的熱度加值，蛻變成為一顆顆美味可口的爆米花，就像是創造力噴發的孩子們，她也與粉絲分享聯想畫活動，為30週年的聯想畫做了溫馨的推廣。

此外，文化中心即日起有閃亮亮的「回憶30：生日蛋糕」聯想畫大事紀裝置，以聯想畫經典場景將歷年28個比賽圖形合體，10月8日起廣場將設置「穿梭30：時光任意門」，讓大家在穿梭任意門的過程中，尋找過往的創作回憶，歡迎親子共同來挖掘記憶、啟發想像，同時也了解兒童聯想30年來的足跡。