▲男友2年前求助「女友堅決婚後不生」，情侶現況曝光。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

情侶從交往一直到步入婚姻，大多必須經歷價值觀的磨合，一名男網友2年前求助，他與女友交往5年，感情與日常相處都沒有問題，直到討論婚後的問題時，女友才堅決表明「不想生小孩」，讓很想要孩子的他非常難過。如今2年的時光過去，貼文再次被網友轉貼，男主角也再次PO文分享近況。

原PO於2021年在Dcard表示，他與女友交往了5年，兩人都出社會工作多年了，基本上日常相處都沒有問題，感情上也一直維持在很棒的狀況，考量到自己已經29歲、女友27歲，他決定與女友討論未來結婚的問題，沒想到女友認為「結婚OK，但婚後堅決不生小孩」。

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原PO說，他個人是很想要有小孩的，原因是他自幼生在大家庭，小時候經常幫忙家裡照顧弟弟妹妹，也很喜歡小孩，「我對於照顧或教育小孩這件事情並沒有不實的幻想，只是想希望老了之後有可以陪伴我的家人，但女友仍很堅定的跟我說，她不想生小孩，不想要因為小孩犧牲生活品質，叫我不用花時間說服她」。

他說，「女友不想要小孩這件事情，我也聽她說了好幾次，只是由於還沒有確定要不要結婚，所以才沒有太強硬的討論這件事情」、「想問問看各位大大，若女友在結婚前堅決不生小孩，有可能改變她的想法嗎，有人有類似經驗嗎，我需要一些心理建設去談這件事情」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「整體大環境與你能提供的環境，無法使她願意冒險生孩子」、「個性可以磨合，但對於生養下一代的事，很難各退一步，只有要跟不要的極端選項唉」、「很多東西在一起前，第一天就應該問清楚，不然都是浪費彼此時間」、「婚姻究竟該不該有小孩，真的無法勉強」。

▲原PO最後與女友修成正果，婚後兩人還育有1子。（示意圖／記者黃克翔攝）

如今2年的時光過去，貼文近日再次被網友轉貼，許多人關心原PO的近況。對此，原PO也發文分享近況，他與女友後來順利結婚，兩人也生下了一個小孩，「後來我改變了許多生活及消費習慣，努力存錢、投資及盡各種身為另一半的努力，她後來覺得我是一個可以信任的人，順其自然的就有我們的孩子了」。

原PO也透露，他當初發文的那一天，就已經跟女友談過了，結果大概就是經濟跟責任問題，女友希望先買房再生小孩，無奈雙北房真的太貴，頭期款確實不好存，所以兩人反而開始很認真討論彼此經濟狀況，希望能早點達成目標，女友也覺得這樣比較能給孩子一個將來。

他也坦承，如果當初怎麼討論都無效的話，他可能會真的開始討論分手了，畢竟

價值觀不合，還要勉強彼此在一起，才是最痛苦的吧，他也不希望女友最後嫌他煩，和平分手不是一件壞事，所幸他與女友仍步入婚姻殿堂，「目前我們的孩子是我們最珍貴的寶貝，也祝大家都可以有自己想要的幸福人生」。