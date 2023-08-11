秀泰控「檢查員工包包」引恐慌　台鋁反擊：依照合約進行

▲「台鋁秀泰影城」即日起結束營運，未來由台鋁商場接管營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

MLD台鋁生活商場11日宣布，2021年與秀泰影城合作打造的「台鋁秀泰影城」停止營運。台鋁控訴，秀泰付款異常欠款金額高達3800萬，才依合約進行接管後續影城營運。秀泰影城除了發布聲明反擊，同時也公布3段影片，反控商場還未到接管時間，台鋁人員就將出入口堵住，員工出入甚至要檢查包包，引起恐慌。

對此，台鋁商場再發布4點聲明反擊。台鋁表示，⾃2022年11⽉起⾄2023年8⽉，租⾦、⽔電費、管理費、消防安檢費、建築物申報費⽤、設備修繕等所有費⽤，秀泰影城皆以各種名義拒絕⽀付，至今欠款高達約3800萬，商場⾃2022年起持續溝通協商未果。

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▲▼MLD台鋁生活商場指控秀泰影城「馬通該修不修」，整排都貼維修故障中。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，讓台鋁商場也無法接受的是，與秀泰影城合作後，陸續出現消費者的嚴重客怨，如：影廳清潔、廁所清潔修繕等問題，整排廁所都貼「故障中」，甚至商場出手要先行維修，後續再提供報價單，竟還遭拒絕，不滿秀泰影城處理態度很消極。

秀泰影城則表示，因近月該據點的票房仍未見起色，忍痛於2023年7月4日通知MLD台鋁，將不再經營台鋁秀泰影城，並提前於2023年8月31日終止租約，但協商過程中，昨日晚間卻接到商場片面發聲明要「強行接管」。

▲▼秀泰影城控訴，台鋁未到接管時間就堵住出入口，員工進出還得檢查包包。（圖／秀泰提供）

秀泰也公布3段影片，指出昨晚9點多，營業時間還沒結束，甚至還有消費者在觀影，影城現場突然出現數十名人員，圍堵2側出入口，不讓秀泰員工自由進出，員工通道的電梯感應卡也失效；最後，連員工帶走私人物品都要簽切結書，因台鋁人數遠超過秀泰員工，造成員工恐慌。

秀泰影城表示，目前台鋁秀泰影城員工均已安排至夢時代秀泰影城上班，未影響員工權益。

而針對秀泰反控內容，台鋁生活商場今日下午5點再提出4點聲明回擊：

1. 進駐以來陸續有延遲付款情形，截至目前自2022年11月起之費用尚未支付，欠款已是事實，秀泰影城也於聲明中間接承認此事，經10個月的來回協商不僅未獲改善，更變本加厲積欠更多款項，如依秀泰影城之聲明所說公司財務健全，則請清償欠款讓事情圓滿。

2. 因秀泰違約已事實，雙方合約關係至8月10日結束。因2021年影城點交予秀泰時為原況點交，為正常營運狀態，故依與秀泰租賃合約第三條第一款，若租期未滿合約年限，秀泰影城應原地保留所有由秀泰裝設之設備、裝潢及附加物予本公司，使本公司可繼續維持影城營業。此除有事前書面通知外，也完全是依約進行。

3.考量現場仍然有不同餐飲品牌持續營運至凌晨04:00，直到餐飲打烊前，依日常SOP調整消費者入場動線，絕無強迫管制秀泰同仁進出之自由，且同步提醒現場秀泰同仁務必帶走私人物品。

4. 自秀泰影城進駐，眾多消費者對於秀泰影城的服務和清潔有表示意見，如前述聲明稿所提，8月10日當晚的男女洗手間現場照片，實難相信這就是秀泰影城強調的影廳或浴廁品質標準流程。

▲台鋁指出這是8月10日晚間洗手間的照片，難以相信這是秀泰強調的影廳或浴廁品質標準流程。（圖／台鋁提供）