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夏威夷野火吞沒道路！民眾整晚被火追著跑　慘困車龍燒成焦屍

▲▼夏威夷野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏威夷野火將拉海納多輛轎車燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國夏威夷野火已奪走55條人命，毛伊島（Maui）歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）更是被末日大火燒得面目全非，當地逾萬人瘋狂逃生。然而，由於火勢來得實在太急太快，不少人在逃命的過程中慘被活活燒成焦屍，而幸運逃出的民眾也坦言他們被火追著跑了一夜，場面觸目驚心。

據美聯社報導，夏威夷州長格林（Josh Green）證實，拉海納鎮在經歷了這場1960年以來最嚴重的自然災害後，整個城鎮幾乎已被全數焚毀。這場仍在強烈燃燒的大火至今已摧毀了1000多棟建築，導致當地成千上萬的居民流離失所，出城的主要通道也排滿車龍。

洛杉磯KABC-7的記者小野大衛（David Ono）形容，拉海納的道路隨處可見被大火燒毀的汽車殘骸，而在車隊裡等待出城的司機們，也在火焰開始淹沒道路時，紛紛棄車逃命。

▲▼夏威夷野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉海納街頭隨處可見被燒成廢鐵的轎車。（圖／達志影像／美聯社）

拉海納鎮上最古老商店Whaler's Locker也難逃火舌。老闆蒂芙妮（Tiffany Kidder Winn）透露，她在查看店內受損情況時，看見車龍已變成整排廢鐵，更令人難過的是，其中部分車裡還有燒焦的屍體，「那些車主似乎想開車逃離，不料卻被困在車陣中死去」。

蒂芙妮表示，她後來也在海邊發現一具靠在堤壩上的焦屍，可見拉海納處處都有來不及逃生而被燒死的民眾。美聯社指出，拉海納的火勢又急又猛，不少民眾在火焰竄來時只有幾分鐘可以準備逃生，因此有不少人甚至選擇跳海逃生。

31歲的巴斯克斯（Marlon Vasquez）指出，他在聽到火警警報時，根本已來不及逃命，「我一打開門，火就已經快燒到我們的頭上了。我們只能跑啊跑，從晚上跑到第二天，因為大火就緊追在我們身後」。不少民眾表示，由於他們在逃命前的反應時間不多，因此他們根本想不起家裡有沒有什麼值錢的東西沒帶，甚至不清楚其他家人是否有順利離開。

►史上最慘天災！夏威夷野火53死　「4重因素」釀火勢狂燒
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