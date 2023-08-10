侯友宜拋能源政見　經濟部：很高興確認再生能源是能源轉型主角

▲侯友宜召開能源政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜發表能源政見，規畫以核能輔助再生能源，預計2040年停止燃煤發電、2050年達成「淨零台灣」。對此，經濟部次長曾文生10日出席院會後記者會表示，很高興在野陣營同意再生能源是能源轉型主角、天然氣是重要橋接能源；他強調，這些政府都有做，至於老舊核電基礎如何重啟，希望侯友宜給出明確答案。

針對侯友宜提出的能源政策，曾文生說，從整個發展路徑來看，「再生能源現在是主角」，從2015年當時大家在討論台灣能源轉型時，民進黨提出要將再生能源加入發展，是被當成丑角形容，但是昨天公布的政策，再生能源在2050年要達到57%，「很高興終於確認，能源轉型的主角是再生能源」。

曾文生接著表示，天然氣建設是重要的橋接能源，很高興這點也有達成共識。在侯友宜昨天提出的版本中，2030年天然氣發電佔比要達到47%，根據經濟部推算，要達到47%天然氣發電，天然氣機組數量要比現在多1倍以上，要增加2000萬瓩以上的淨容量。

「這件事情大家會很驚訝，但大家要放心，這件事情已經在做了。」曾文生說，民進黨上台以來包含大潭新機組、興達新機組、台東電廠新機組、大林電廠、通霄電廠、協和電廠等，已經通過環評的，加起來超過1600萬千瓦，再加上民間正在籌備的IPP，「我們的努力，會讓2030年天然氣發電供應尚維持穩定」。

至於總體政策，曾文生說，唯一不同的一點只有，「要不要把已經除役的核電廠，再延役使用？核四已經過公投決定不要重啟，要不要再經過評估啟用？」；至於18%的核能發電內涵、是否要新機組、讓核一做到70歲，細節沒有看到。

對於未來新能源的發展，比方說氫能、CCS、CCUS這些新的技術，其實經濟部現在都在加緊做，同時也在觀察全世界新的能源發展，為了加速減碳，有很多新的投入，包括討論到核融合等等新技術發展，其實也都在密切觀察中。在核後端的廢料處理上如果有新突破，才有辦法整體來重新做一個評估。

簡單來講，我們很高興再生能源是主角、受到肯認；第二，天然氣是重要的橋接能源，也獲得同意。至於長期要怎麼落實執行，現在的執政黨已經在做，那老舊的核機組要怎麼樣能夠啟動？希望比較有明確的答案。