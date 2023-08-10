總預算、特別預算短絀6190億　財政部：實際舉債約3000億

▲財政部次長阮清華。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

審計部日前公布決算報告，今年總預算加上特別預算，預計短絀6190億。對此，財政部次長阮清華10日指出，屆時預算執行時一定會下降，政府目前預估舉債金額為3000多億，但是否全數舉債支應，仍要看政府財政狀況，若歲入狀況良好，就不用舉債，發債金額就會往下降。

財政部指出，中央政府自2017年度起連續6年總預算歲入歲出賸餘，去年度賸餘更達4993億。今年度配合施政需要擴增歲出規模，總預算編列歲入歲出差短1095億元，實際執行將朝縮小差短努力。

阮清華在行政院會後記者會上表示，除了總預算歲入、歲出差短1095億外，若加上特別預算，總計短絀將達6000多億。

阮清華解釋，從2018到2022年的經驗來看，中央政府歲入不斷成長，且國家財政狀況非常好，不僅減少舉債還增加還債，所以雖然今年總預算和特別預算編列加起來有6000多億元的短差，但實際執行時一定會往下降，也有很大一部份會移用歲計賸餘，真正需要舉債的金額大約僅有3000多億元。

他強調，至於3000多億是否會全數舉債支應，則要看政府財政狀況，若歲入狀況良好，就不用舉債，發債金額就會往下降。