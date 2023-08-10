　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算、特別預算短絀6190億　財政部：實際舉債約3000億

▲財政部次長阮清華。（圖／記者陳依旻攝）

▲財政部次長阮清華。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

審計部日前公布決算報告，今年總預算加上特別預算，預計短絀6190億。對此，財政部次長阮清華10日指出，屆時預算執行時一定會下降，政府目前預估舉債金額為3000多億，但是否全數舉債支應，仍要看政府財政狀況，若歲入狀況良好，就不用舉債，發債金額就會往下降。

財政部指出，中央政府自2017年度起連續6年總預算歲入歲出賸餘，去年度賸餘更達4993億。今年度配合施政需要擴增歲出規模，總預算編列歲入歲出差短1095億元，實際執行將朝縮小差短努力。

阮清華在行政院會後記者會上表示，除了總預算歲入、歲出差短1095億外，若加上特別預算，總計短絀將達6000多億。

阮清華解釋，從2018到2022年的經驗來看，中央政府歲入不斷成長，且國家財政狀況非常好，不僅減少舉債還增加還債，所以雖然今年總預算和特別預算編列加起來有6000多億元的短差，但實際執行時一定會往下降，也有很大一部份會移用歲計賸餘，真正需要舉債的金額大約僅有3000多億元。

他強調，至於3000多億是否會全數舉債支應，則要看政府財政狀況，若歲入狀況良好，就不用舉債，發債金額就會往下降。

ET快訊
快訊／夏威夷大火36死　旅遊小鎮淪末日廢墟
快訊／國家警報狂響！5縣市大雷雨　暴雨轟4地
快訊／洗錢大亨上銬抵台！　畫面曝光
快訊／金控及旗下銀行壽險違反法令　共遭金管會罰4000萬
親水設施驗「阿米巴原蟲」！　衛生局：檢出最重可罰150萬
快訊／女玩水染食腦變形蟲亡　衛生局通知630人
快訊／桃園、新北10區淹水警戒！
iOS 17按鈕大改！　通話小心「按錯鍵」
台南市區淹水！　民眾嗨玩SUP畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「美國、世界跟台灣在一起」　美國前次卿見蔡英文：台灣不孤單

士官長綠島釣魚不幸身亡　空軍不捨：將全力協助家屬善後

侯友宜拋能源政策　王鴻薇力挺：非常負責！企業會更有競爭力

盧秀燕確診明出關！　合體6女首長出席「女性縣市長聯盟」

幕後／郭台銘參選箭在弦上？　國民黨「鷹派、鴿派」陷戰略角力

軌道建設壓垮地方財政？　國發會：地方政府同意、議會承諾才可往下走

阿米巴原蟲致死率高　疾管署：野外溪流戲水避免頭部泡水

影／宣傳青年政策　「賴桑」賴清德親自拍片扮黨工

總預算、特別預算短絀6190億　財政部：實際舉債約3000億

批侯友宜能源政策「侯急跳牆」　綠黨團：恐成一縣市一核電廠

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

「美國、世界跟台灣在一起」　美國前次卿見蔡英文：台灣不孤單

士官長綠島釣魚不幸身亡　空軍不捨：將全力協助家屬善後

侯友宜拋能源政策　王鴻薇力挺：非常負責！企業會更有競爭力

盧秀燕確診明出關！　合體6女首長出席「女性縣市長聯盟」

幕後／郭台銘參選箭在弦上？　國民黨「鷹派、鴿派」陷戰略角力

軌道建設壓垮地方財政？　國發會：地方政府同意、議會承諾才可往下走

阿米巴原蟲致死率高　疾管署：野外溪流戲水避免頭部泡水

影／宣傳青年政策　「賴桑」賴清德親自拍片扮黨工

總預算、特別預算短絀6190億　財政部：實際舉債約3000億

批侯友宜能源政策「侯急跳牆」　綠黨團：恐成一縣市一核電廠

快訊／下班注意！豪雨轟炸「台鐵桃園=鶯歌中斷」　啟動公路接駁

二寶媽控小王「只想著強上我」又劈腿3男　綠帽夫狂告4人求償5百萬

與台鋼交易不含現金補償　浦韋青解釋王柏融議約權如何換

「這1年出生的人」吃牛肉會衰　她烘爐地算命傻眼了！全場吵翻

發大財了！大陸挖到「史上最大金礦592噸」 　價值破8800億元

JR東日本飯店開幕滿2年！東北3祭典搬進館內　滿千送300優惠一次看

疾管署急開食腦變形蟲專家會議！5大強化措施曝　張上淳：狀況稀有

三菱「全新入門休旅」發表！Xforce鎖定HR-V、Yaris Cross

千名兩岸青年參與海青節　潘賢掌：要和平，拒淪為台獨挑釁的炮灰

怎麼辦到的！皇家3A外野手雜耍般接殺　引主播驚呼

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

政治熱門新聞

快訊／內政部又發錢了！　第2波3萬元房貸補貼入帳

謝震武糾正美女發言人辯護物化爭議：硬拗

黃偉哲成「護妹狂魔」　24秒片開戰徐巧芯

快訊／畫面曝光！IDF戰機引擎起火迫降　空軍：所幸飛行員處置得宜

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色

見南投風災1幕　韓國瑜出手了！

曾玟學替女友賴品妤發聲！　2張cos照閃爆萬人

快訊／蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」

憲兵擴編至1.1萬　退役少將見1事嚇壞

尚書大人勸館長不該點名賴品妤：這角色失敗

黃國昌占用國有地 新北市：8/4發文要求恢復

「彰化人交流讚」變挺郭台銘社團　真相曝

賴品妤cos叫專業！焦糖開嗆館長物化自己

更多熱門

相關新聞

軌道建設壓垮地方財政？　國發會：地方政府同意、議會承諾才可往下走

軌道建設壓垮地方財政？　國發會：地方政府同意、議會承諾才可往下走

在野黨近來不斷質疑中央前瞻預算的執行成效，特別是軌道建設的執行成果。針對有在野黨質疑軌道建設會成為地方政府的財政負擔，國發會主委龔明鑫10日在院會後記者會表示，軌道建設要由地方政府主動提出，經過交通部、行政院審議才會進行綜合規劃，「這要地方政府同意、議會承諾可以負擔，才有辦法往下走，若地方政府覺得配合款無法負擔或是議會沒有同意，這樣計畫就要重新修改」。

阿米巴原蟲致死率高　疾管署：野外溪流戲水避免頭部泡水

阿米巴原蟲致死率高　疾管署：野外溪流戲水避免頭部泡水

侯友宜盼核一、二、三延役　經濟部：老舊核機組如何再啟動？

侯友宜盼核一、二、三延役　經濟部：老舊核機組如何再啟動？

前瞻計畫分配不均？　國發會一張圖打臉

前瞻計畫分配不均？　國發會一張圖打臉

因應防疫、國防需求債務比上升　財政部：節流增收財政穩健

因應防疫、國防需求債務比上升　財政部：節流增收財政穩健

關鍵字：

行政院財政部審計部

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

台鋼雄鷹送出林子偉　確定換來樂天3球員

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王4人

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

林子偉百萬身價換王柏融議約權

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面