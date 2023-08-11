個資被盜他背債5萬！　支付寶要求「辦45張證明」才能解綁被罵慘

▲支付寶回應辦45張證明才解綁。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢一張姓市民近日發現，自己莫名背了1.3萬元人民幣欠債（約新台幣5.49萬元），後發現有人盜用其身分開了支付寶信用帳戶。之後，他向平台申請解綁，卻無法證明這個帳戶不是自己的。之後警方幫受害者辦了45張證明，才成功解綁，事件引發網友熱議。

據《長江日報》報導，武漢市民張男被他人盜用個資，開了支付寶信用帳戶，莫名背了1.3萬元欠債，申請解綁卻遇到困難，無奈之下只好報警。

而警員花了一周時間往返銀行、運營商、派出所等處，收集了45張證明材料提交給支付寶客服，最終才解決了此事。

此事經報導後，「為解綁支付寶警員幫辦45張證明」的話題迅速登上熱搜，引發網友極大關注。

對此，支付寶安全中心稱，「用戶沒有資金損失。用戶最開始找到我們說帳號被盜用了，經過核查，我們認為確實存在盜用可能，因此，第一時間就停止催收且恢復其信用紀錄。近期，我們收到警方證實，帳戶確實不是其本人操作，因此幫其辦理了解綁手續。」

支付寶回應，其次，開證明手續一般需2-3項材料。對於開證明和手續複雜的問題，如果遇到自己帳號可能被盜、或者被冒用，產生了資金損失的情況，提交以下材料，即可在支付寶查詢並依據原由辦理，包含報警相關憑證、身分證明信息、如涉及綁定銀行卡，再加上銀行卡開卡證明。材料提交後支付寶會做及時審核，確認被盜，支付寶全賠。

支付寶安全中心稱，在這個案件中，材料的複雜性，是由於經警方證實，所以綁定支付寶的銀行卡，也非本人辦理。因此，在辦理開卡證明時，用戶也需要向銀行提交材料。