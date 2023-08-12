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快儲水！彰化芬園社口村　8／14停水22小時...影響634戶　

▲彰化芬園社口村8月14-15日停水22小時。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芬園社口村8月14-15日停水22小時。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

快儲水！台灣自來水公司第十一區管理處為配合鳥嘴潭人工湖下游管線增設水量計工程，將於8月14日星期一上午8點起至8月15日星期二上午6點止停水施工，停水區域為彰化縣芬園鄉社口村，合計影響634戶，屆時將有2800多人沒自來水可用。

芬園鄉有6000多戶居民，有15村超過1/3無自來水可用，普及率僅有16%，均仰賴舊有抽取地下度日，去年3月經鄉公所在去年陳情後，台水公司已將鄉治所在地社口村接管600多戶。

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▲彰化芬園社口村8月14-15日停水22小時。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芬園社口村8月14-15日停水22小時。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台水第十一區管理處指出，這次除停水區域為社口村，其餘地區不受影響供水，另外，要注意的是，芬園社口村等停水區域於復水後，管線末端及大樓之地區供水將會延後數小時，尚請用戶見諒。

目前芬園及南投草屯等地用水來源為地下水，等鳥嘴潭人工湖興建完工，台水公司也配合推動下游供水計畫，並藉由下游管線與既有管網，供應芬園鄉自來水源，最快2015年將可接管完成，減輕鄉民申請自來水的費用負擔。

台水第十一區管理處表示，相關停、復水資訊請洽本公司停水公告查詢系統 ，如有疑問請電洽本處花壇營運所電話047867044，或撥1910免付費電話查詢。

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