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4年前落選！鄉代捲土重來終勝選　又因1票「300元」被判當選無效

▲大村女鄉代買票300元當選無效。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村女鄉代買票300元當選無效。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2022年九合一大選，彰化呂姓男子為大村鄉第四選區鄉代候選人賴瑛瑜助選，給楊姓選民300元，並要求投票支持賴，彰化地院審結，呂男犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪，判處1年6月有期徒刑、緩刑4年，並應向公庫支付3萬元、褫奪公權3年。賴瑛瑜賴被檢方提起當選無效之訴後，法院也判她當選無效，全案還可上訴。

呂男與選民楊男為相識30多年老鄰居，去年大選前11月16日下午，呂騎機車到楊住處，拿了300元給楊，說「拜託、代表投那個女的」，楊「好、好」，楊便拿著300元買長壽牌尊爵白金6號香煙3包，檢方於選前2天收到情資，通知楊到庭訊問、並持搜索票到呂住處，查扣41份競選文宣。

大選投票結果，賴瑛瑜投開票數1,053票當選大村鄉第四選區鄉民代表，檢方對她提出當選無效，並對呂依涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌起訴，楊男也因犯受賄被緩起訴處分。彰化地院於今年4月16日審結，將呂男判處1年6月有期徒刑、緩刑4年，並應向公庫支付3萬元、褫奪公權3年。

法官認為呂男自稱開計程車、月收入2萬元供給自己及母親、2個孫子生活，有申請補助，無力償還農會貸款，可見本身有負債，經濟能力不佳，平均每日僅能花用600多元，哪會自掏腰包拿300元向楊男賄賂支持賴瑛瑜當選，因此認定賄選行為與賴有關，因此判賴當選無效，全案還可上訴。

由於賴瑛瑜上屆2018年也曾參選鄉代落選，這次再捲土重來當選，卻僅為了1票300元，被檢察官提當選無效，賴瑛瑜接受電訪強調，她與呂男及楊男皆不認識，一定是遭人從中陷害，為捍衛自己的清白參選，將與律師討論會再提上訴。

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