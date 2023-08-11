擄殺馬國女大生！梁育誌「2罪合併」執行4年4月　法界：判很重

▲台南馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵後殺人棄屍，兇嫌梁育誌殺人部分遭撤銷發回。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵殺害，並棄屍高雄阿蓮的山溝內，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審均遭判處死刑，但最高法院撤銷殺人罪死刑部分發回更審，至於棄屍及強制性交未遂2罪則駁回上訴，分別判刑2年10月與2年定讞，檢方聲請合併執行後，高雄高分院裁定4年4個月徒刑。

就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內；30歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。

案件爆發後，震驚社會，警方深入追查，發現本案發生前，同校另名女同學在案發前1個月，也遭梁男摀住口鼻，差點被拖走；但因被害人極力反抗呼救，梁男未能得逞而逃逸。

▼梁育誌死刑判決遭撤銷。（圖／記者林悅翻攝）

全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一二審均依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪嫌遭判處死刑，但該案上訴到最高法院後，認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審。

至於強制性交未遂、棄屍等犯罪事實部分，最高法院則認為判決並無違誤，這部分則駁回上訴，維持判刑2年10月與2年定讞。檢方聲請合併執行，案件恰巧又由當初承辦命案的法官受理，因此從重裁定4年4月徒刑。

不過，根據過往數罪併罰的判例，該案最輕至少2年10月以上，最多則不能超過4年10月，通常會是2年10月再加幾個月，這次案件裁定4年4月徒刑，算是很重，相當罕見。