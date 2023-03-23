再犯率高！擄殺馬國女大生二審仍判死　梁育誌聆判「眉頭一皺」

▲長榮女大生命案兇嫌梁育誌（中）二審仍遭判死。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某大學馬來西亞籍女大生，2020年10月獨自從學校返回租屋處時，遭男子梁育誌（31歲）擄走，性侵後殺人，橋頭地院去年3月認為他無教化可能，判處他死刑，全案上訴後，高雄高分院今（23）日上午二審宣判，合議庭認為，梁育誌預謀且有計畫犯罪，手段殘忍，破壞治安、引發社會大眾恐慌，犯後未見悔意，經2次鑑定，再犯率均屬於「高危險」，難有矯治教化的可能性，因此維持死刑判決。

高雄高分院今日上午採取視訊宣判的方式，宣判前，梁育誌在鏡頭前顯得有點忐忑，當法官宣讀出維持死刑的判決時，他僅僅眉頭皺了一下，沒有太多其餘表情。

▲長榮女大生命案兇嫌梁育誌（中）二審仍遭判死。（圖／記者吳世龍攝）

這起震驚社會的案件，發生在2020年10月28日晚間，當時24歲的女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

橋頭地院在去年3月18日一審宣判，法官認為梁沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處梁育誌死刑，依照刑事訴訟法的規定，全案依職權送上訴高雄高分院審理。

▲長榮女大生命案兇嫌梁育誌（中）二審仍遭判死。（圖／記者吳世龍攝）

高院審理期間，女大生父母親自出庭，控訴梁育誌的犯行，而梁育誌的量刑教化鑑定也成為雙方攻防焦點，全案今日上午宣判，駁回上訴，維持死刑判決，全案仍可上訴。

在判決理由方面，高分院行政庭長邱明弘表示，梁育誌在強制性交未遂後，不知警惕竟更精進犯罪手法，長期觀察尋找落單女大生伺機犯案，屬預謀且有計畫犯罪，嚴重破壞治安、引發社會大眾恐慌，且他犯後避重就輕，未見悔意，先後經二次鑑定，再犯率均屬於「高危險」，難有矯治教化的可能性，因此維持死刑判決，褫奪公權終身，全案可上訴。