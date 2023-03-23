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社會 社會焦點 保障人權

梁育誌二審仍判死　馬國女大生父母：正義得以伸張

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲馬國女大生命案兇嫌梁育誌（中）二審仍遭判死。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某大學馬來西亞籍女大生，2020年10月獨自從學校返回租屋處時，遭男子梁育誌（31歲）擄走，性侵後殺人，橋頭地院去年3月認為他無教化可能，判處他死刑，全案上訴後，高雄高分院今（23）日上午二審宣判，維持死刑的判決，女大生的父母第一時間也掌握訊息，並透過媒體傳訊息表示「正義得以伸張」。

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲馬國女大生命案兇嫌梁育誌（中）二審仍遭判死。（圖／記者吳世龍攝）

這起震驚社會的案件，發生在2020年10月28日晚間，當時24歲的女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

橋頭地院在去年3月18日一審宣判，法官認為梁沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處梁育誌死刑，依照刑事訴訟法的規定，全案依職權送上訴高雄高分院審理。

▲▼女大生父母 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲馬國女大生命案二審判決出爐，女大生父母傳訊息表示正義得以伸張。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高院審理期間，女大生父母親自出庭，控訴梁育誌的犯行，而梁育誌的量刑教化鑑定也成為雙方攻防焦點，全案今日上午宣判，駁回上訴，維持死刑判決，全案仍可上訴。

對於判決，女大生的父母目前人在馬國，僅透過媒體傳訊表示「謝謝關心，正義得以伸張」，其他則沒有再多表示意見。

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