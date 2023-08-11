▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選化，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，被認為是為獨立參選做準備。前立委邱毅分析，郭台銘現在陸續舉辦造勢大會，展現他的基層動員力，做為他與民眾黨的柯文哲進行談判的籌碼。目前情勢，民進黨的賴清德遇到選舉瓶頸，郭台銘跟柯文哲能否合作，成為選戰的觀察重點，而國民黨的侯友宜如果被邊緣化，情勢將大大不妙。

郭台銘近日舉行「主流民意大聯盟」活動，10日來到苗栗造勢，國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌也出面站台並高喊「下架國民黨」，儘管事後改口強調「只是口誤」，仍引來各界關注。對此，國民黨主席朱立倫表示，考紀會一定嚴正處理，也會了解真相。

邱毅指出，前天晚上郭台銘在屏東的造勢大會才場面驚人，現場人潮最多時應超出2萬人，在距離選舉投票日還有150多天時，這種動員力是很驚人的，相對於柯文哲日前進軍屏東辦活動，僅數百人到場的冷清，郭台銘勝了不止一籌，而移師苗栗後，雖然下著雨，但支持者熱情度不減。

邱毅說，郭台銘未來還有8場造勢會，對國民黨中央而言，棘手的問題來了。對這些地方重量級人物要不要黨紀處分，若真動用黨紀，有可能激化悲情效果，造成跳船潮，更有利於郭台銘的連署活動，也對國民黨區域立委選情是重傷。

邱毅觀察，郭台銘成功借到東風，他本沒有地方基層組織，想玩也玩不動，但朱立倫把地方派系稱為牛鬼蛇神，侯友宜又請鬼拿藥單，找了地方派系最痛恨的金溥聰來操盤，唯一可對地方派系說上話的只有前立法院長王金平，本已答應幫忙，後來卻步了。這一來，地方派系全擁向郭台銘，這十場造勢晚會，就是郭台銘成功借著東風的成果展現。