　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德遇到選舉瓶頸！　邱毅分析選戰目前觀察重點

▲▼賴清德 民進黨宗統參選人 黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選化，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，被認為是為獨立參選做準備。前立委邱毅分析，郭台銘現在陸續舉辦造勢大會，展現他的基層動員力，做為他與民眾黨的柯文哲進行談判的籌碼。目前情勢，民進黨的賴清德遇到選舉瓶頸，郭台銘跟柯文哲能否合作，成為選戰的觀察重點，而國民黨的侯友宜如果被邊緣化，情勢將大大不妙。

郭台銘近日舉行「主流民意大聯盟」活動，10日來到苗栗造勢，國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌也出面站台並高喊「下架國民黨」，儘管事後改口強調「只是口誤」，仍引來各界關注。對此，國民黨主席朱立倫表示，考紀會一定嚴正處理，也會了解真相。

邱毅指出，前天晚上郭台銘在屏東的造勢大會才場面驚人，現場人潮最多時應超出2萬人，在距離選舉投票日還有150多天時，這種動員力是很驚人的，相對於柯文哲日前進軍屏東辦活動，僅數百人到場的冷清，郭台銘勝了不止一籌，而移師苗栗後，雖然下著雨，但支持者熱情度不減。

邱毅說，郭台銘未來還有8場造勢會，對國民黨中央而言，棘手的問題來了。對這些地方重量級人物要不要黨紀處分，若真動用黨紀，有可能激化悲情效果，造成跳船潮，更有利於郭台銘的連署活動，也對國民黨區域立委選情是重傷。

邱毅觀察，郭台銘成功借到東風，他本沒有地方基層組織，想玩也玩不動，但朱立倫把地方派系稱為牛鬼蛇神，侯友宜又請鬼拿藥單，找了地方派系最痛恨的金溥聰來操盤，唯一可對地方派系說上話的只有前立法院長王金平，本已答應幫忙，後來卻步了。這一來，地方派系全擁向郭台銘，這十場造勢晚會，就是郭台銘成功借著東風的成果展現。

ET快訊
快訊／大雷雨從南往北開轟！15縣市大雨特報
快訊／00900確定配息出爐！
馬國畢9天前才背「喝酒請找我」值星帶！　畫面被翻
快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬
快訊／馬國畢酒駕　遭攔查畫面曝！
丫頭美國賭博「2天慘輸60萬」：消失在老公眼裡
信用卡「1習慣」千萬不要踩！　最慘信用破產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市社宅漏水狂噴　他酸徐巧芯「跨縣市議員」：迴力鏢又快又急

夏威夷野火焚燒如煉獄　蔡英文關切：願提供必要援助

北市斯文首善社宅暴雨狂噴水　柯文哲：有保固期趕快去修好

內參民調追上賴清德　柯文哲：民進黨的執政還是太傲慢

藍委稱核廢料放哪是白痴問題　他挖侯友宜主張：到底誰比較白痴？

拋能源政策遭綠營酸　柯文哲反擊：不要自己做不到就說別人也做不到

民進黨遭罰90萬拖到8月沒繳？　北市府：7／26已繳款

南海控股遭沒收　柯文哲：當時有意見是「為何花5個月才能判定中資」

神隱4天遭酸　柯文哲：見慈濟也算牛鬼蛇神？

全程陪侯友宜參拜大甲鎮瀾宮　顏清標：大家希望能選出兩岸和平的人

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

北市社宅漏水狂噴　他酸徐巧芯「跨縣市議員」：迴力鏢又快又急

夏威夷野火焚燒如煉獄　蔡英文關切：願提供必要援助

北市斯文首善社宅暴雨狂噴水　柯文哲：有保固期趕快去修好

內參民調追上賴清德　柯文哲：民進黨的執政還是太傲慢

藍委稱核廢料放哪是白痴問題　他挖侯友宜主張：到底誰比較白痴？

拋能源政策遭綠營酸　柯文哲反擊：不要自己做不到就說別人也做不到

民進黨遭罰90萬拖到8月沒繳？　北市府：7／26已繳款

南海控股遭沒收　柯文哲：當時有意見是「為何花5個月才能判定中資」

神隱4天遭酸　柯文哲：見慈濟也算牛鬼蛇神？

全程陪侯友宜參拜大甲鎮瀾宮　顏清標：大家希望能選出兩岸和平的人

退租被要求「全室粉刷」！再請專人打掃　她神反擊...房東秒縮了

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

快訊／大雷雨午後從南往北開轟！北北基桃15縣市大雨特報　

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

奧迪「傳奇跑車」將在蒙特利汽車週告別　專屬活動結束20年販售

獨／馬國畢酒駕爆停工退台八　經紀方回應「他深感愧疚自責」

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

政治熱門新聞

館長嗆7年做什麼　賴品妤列23條政績酸：前4年的立委叫做黃國昌

北市社宅漏水狂噴　徐巧芯開轟

賴品妤反核開嗆　侯辦：她爸綠能大亨

快訊／內政部又發錢了！　第2波3萬元房貸補貼入帳

徐耀昌挺郭台銘喊2次「下架國民黨」　會後急澄清「只是口誤」

見南投風災1幕　韓國瑜出手了！

快訊／徐耀昌喊「下架國民黨」改稱口誤　朱立倫：考紀會嚴正處理

柯文哲2030再生能源40％　綠委諷包牌

北市斯文首善社宅「地下室狂噴水」

賴清德恐難穩坐35％？　她曝觀察：基本盤會逐漸流失

快訊／硬槓黨紀？徐耀昌挺郭台銘「下架國民黨」　考紀會回應了

新冠疫情影響大！去年國人平均壽命79.84歲　比前一年少1.02歲　　

台灣總薪資月平均5.7萬！　他嘆民進黨玩文字遊戲：人民普遍活的辛苦

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

更多熱門

相關新聞

前瞻預算「藍縣市人均2萬」　侯友宜嗆：高雄人均超過新北2倍

前瞻預算「藍縣市人均2萬」　侯友宜嗆：高雄人均超過新北2倍

前瞻基礎建設成為藍綠雙方角力戰場， 國發會主委龔明鑫則澄清，沒有藍綠之分，甚至補助人均獲配超過2萬元的9個縣市中，有6個是國民黨執政。對此，國民黨總統參選人侯友宜表示，高雄市補助的前瞻預算，一個人的平均就超過新北市的兩倍，更何況其他縣市，好好支持地方需要的建設，才是中央應有的態度。

柯文哲力挺申請雙子星！　南海控股遭中國國企沒收

柯文哲力挺申請雙子星！　南海控股遭中國國企沒收

快訊／徐耀昌喊「下架國民黨」改稱口誤　朱立倫：考紀會嚴正處理

快訊／徐耀昌喊「下架國民黨」改稱口誤　朱立倫：考紀會嚴正處理

徐耀昌喊「下架國民黨」恐因這2不滿　藍委籲黨中央盡速弭平傷痕

徐耀昌喊「下架國民黨」恐因這2不滿　藍委籲黨中央盡速弭平傷痕

北市社宅漏水噴到如瀑布　周玉蔻嗆柯文哲：敢不敢面對！

北市社宅漏水噴到如瀑布　周玉蔻嗆柯文哲：敢不敢面對！

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

「三級片女星」剃髮出家2年近況曝光

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面