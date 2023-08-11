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不知台灣禁電子煙！至少69日本旅客入境被罰　日媒：恐影響觀光

▲▼西門町,店面,空屋,倒店,逛街,人潮。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町觀光客人潮正在逐漸恢復。（圖／記者項瀚攝）

記者王佩翊／編譯

台灣今年修正法案，全面禁止電子煙等產品，但是卻有不少外國旅客不知新制，日本媒體更直言，這項差異恐怕會降低日本人到訪台灣的意願，同時對台灣觀光復甦造成影響。根據統計，截至6月中旬就已經有至少69人在入境時違規，其中最嚴重者還被罰5萬台幣。

根據Newsweek報導，新冠疫情趨緩後，全球旅遊熱度狂升，根據日本知名旅行社JTB調查，光是黃金周的出國旅遊人數就比去年增加了300%，並且超過疫情爆發前10年平均的3成。其中最受日本人歡迎的旅遊地之一便是台灣。

交通部觀光局中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林表示，「台灣2019年共有1180萬名外國觀光客到訪，然而受到新冠的影響，2020年只剩130萬人，對台灣觀光業造成巨大打擊。而在目前的觀光復甦上，旅客數分別位居冠亞軍的中國大陸、香港，以及整體消費金額比其他國家高出1成的日本觀光客，都將成為非常重要的群體。」

報導稱，在這樣急迫需要復興觀光的情況下，台灣卻出現了一個可能影響日本人到訪的因素。台灣政府3月正式實施新版菸害防制法，全面禁止電子煙的使用與販售。

如果企圖攜帶入境，最高將面臨5萬至500萬台幣罰鍰，使用電子煙最高則會面臨2000至1萬台幣罰鍰。然而日本旅客因為不了解新制，截至6月中的2個多月內，就有69起違規案例。雖然非以販售為目的攜帶入境的情況，通常只會沒收電子煙，但是相關規定已經讓日本旅客產生混亂。

對日本觀光客而言，在日本合法的產品，在台灣卻會成為被處罰或沒收的對象，甚至造成不必要的麻煩，恐怕也會影響到日本人來台旅遊的意願。

 
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