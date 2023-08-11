巴拿馬運河「大塞船」！154艘商船被卡　長榮海運也遭殃

▲8月3日，一艘貨船駛過巴拿馬運河的阿瓜克拉拉船閘。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

巴拿馬運河發生「大塞船」，目前累積154艘商業船隻排隊中，通過運河的平均等待時間約21天，而這全都是因為持續乾旱引起的節水措施所致。8月初，長榮海運長極輪（EverMax）也不得不卸下1400個貨櫃，才得以通行。

由於春天以來持續乾旱，主要供水來源加通湖（Gatun Lake）水位達到4年最低，巴拿馬運河局（Panama Canal Authority）7月底開始實施節水措施，包括每日放行船隻從23艘降至14艘，要求貨船減輕重量40%，相關措施至少會實施至8月21日。該機構透露，上一次發生類似堵塞是在2022年，當時全球船運受到新冠疫情及烏俄衝突衝擊。

▲巴拿馬運河大塞船。（圖／翻攝marinevesseltraffic.com）

巴拿馬運河是美國船運前往波斯灣及東海岸的關鍵要道，每年高達40%貨運量、價值約2700億美元的商品必須通過這裡。與此同時，美國也是巴拿馬運河的最大客戶，該國進出口貨櫃占運河總運輸量約73%。

船運追蹤網站「北美海洋交通」（NAMT）負責人阿西克船長（Captain Adil Ashiq）指出，為了減輕船隻重量，被卸下的貨櫃需要另一艘船載運。由於船隻需要等待更長時間才能通過，托運業者可能選擇其他路線，而增加的運輸時間與燃料成本等，最終可能轉嫁在商業夥伴及消費者身上。

物流公司OL USA首席執行長貝爾（Alan Baer）也認為，「隨著通過巴拿馬運河抵達美東的難度越來越大，進出口商可能考慮在蘇伊士運河通行的船隻。」不過，儘管這對於來自東南亞或中國南部的部分貨運而言，確實是個有效解決方案，但對於中國北部及亞洲北部來說，改走蘇伊士運河可能增加額外7至14天的運輸時間。