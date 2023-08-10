華航加薪！工會喊話長榮不要輸　資方：年底調薪依績效適當獎勵

▲長榮航空上半年營收高達930億元。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

華航上半年營收亮眼，9月起將全面調薪2千元，長榮今年上半年營收也拚出930億元，長榮企業工會喊話長榮航空不要輸，全集團調薪至少5千元。對此，長榮航空表示，今年1月已加過薪，今年底調薪作業時，會依全年度營運績效及員工個人表現，給予員工最適當獎勵。

華航宣布因應通膨和物價調漲，調整員工薪資結構，9月1日起全面加薪2千元，長榮航空企業工會今(10日)也發出聲明向長榮航空喊話：「長榮航空不要輸，全集團比照調薪」。

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長榮企業工會表示，華航2023年上半年累計營收達898億元，2023年9月即先行調薪2000元，因應物價通膨、吸引人才，且若下半年獲利持續成長，也可能再調薪。長榮航空2023年上半年累計營收達930億，優於華航，且最旺的暑假旺季尚未結算，下半年獲利亦可期，呼籲長榮航空應參考華航作法，在目前獲利範圍內，先予調整薪資，並應以年度總調薪數額不低於5000元為目標，才能激勵線上各部門競競業業的員工。

長榮航空企業工會強調，航班營運和集團的營收，不只靠母公司創造，更賴航太、航勤、空廚、空運倉儲、立榮等子公司共同努力，並全力負起每架航班安全出發、安全回來的責任，長榮航空不應忘記子公司員工辛苦，全集團應共同以年度總調薪數額不低於5000元為目標，以免因差別待遇衍生勞資爭議。

對此，長榮航空回應，長榮航空薪資調整作業依慣例均在年底進行，並於次年初生效，今年已於1月調整過薪資。

長榮航空強調，長榮航空不會因公司短期獲利或虧損而改變敘薪作業制度，在照顧員工承諾不變的同時，也願意與員工共享努力的成果，在今年底調薪作業時，會依全年度的營運績效以及員工個人的表現，給予員工最適當的獎勵。