卡努襲日本！周末往返沖繩班機10架次取消、延飛　異動航班一次查

▲卡努颱風襲日，周末沖繩航班將受到影響。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風遠離台灣，預計明天(5日)和周日(6日)二度侵襲日本沖繩地區，台灣虎航宣布，明天沖繩航班將有2架次取消、周日2架次延後起飛。長榮航空也公布明天和周日共取消沖繩來回航班4架次。華航明天也取消2架次沖繩航班。

台灣虎航

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台灣虎航宣布，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天8月5日IT230、IT231等桃園-沖繩那霸來回航班2架次取消。

另8月6日IT230桃園-沖繩那霸航班延後至18：30起飛；IT231沖繩那霸-桃園航班延後至21：50起飛。

長榮航空

長榮航空也在官網公布，8月5日BR113沖繩往桃機、BR112桃機往沖繩等2架次取消；8月6日BR113沖繩往桃園機場、BR112桃園機場往沖繩等2架次取消。

長榮航空表示，因受卡努颱風影響，長榮航空8月5、6日往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，協助疏運兩地的旅客。

華航

華航官網也公告，8月5日CI0120桃園-沖繩、CI0121沖繩-桃園等2架次取消。

華航表示，受天候因素影響，華航明(5)日取消CI120、CI121桃園往返琉球航班，提醒旅客隨時關注天氣動態，適時因應航班狀況。



