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卡努詭譎二襲沖繩！明天航班取消延飛　各家航空異動一次看

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲卡努颱風二襲日本沖繩，桃機往返沖繩航班受影響。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風轉彎二度侵襲沖繩，讓航班大受影響，台灣虎航宣布，因卡努移動緩慢，原定明天(6日)延後晚間起飛的2架班機將再延飛，將延後至下周一(7日)晚間起飛。華航明天航班也延後7日起飛，並再加派2架次加班機。長榮明天沖繩航班取消，7日放大機型疏運。星宇航空明天班機也延後至下周一並放大機型疏運。

台灣虎航

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台灣虎航宣布，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，8月6日航班將需要再延後起飛，其中IT230桃園-沖繩那霸航班延後至8月7日晚間19時起飛，航班編號調整為IT2230；IT231沖繩那霸-桃園航班延後至8月7日晚間22時20分起飛，航班編號調整為IT2231，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整。

華航

華航也宣布，受天候因素影響，明(6)日航班CI120/CI121桃園往返琉球延後8月7日起飛；另下周一(7日)除正班機外，另加派班機疏運旅客，加開班次包括CI2120桃園飛往琉球、CI2121琉球飛往桃園。

長榮航空

長榮航空表示，因受卡努颱風影響，長榮航空明天(6日)往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，以協助疏運兩地的旅客。

星宇航空

星宇航空表示，由於卡努颱風再度影響沖繩地區，基於飛行安全考量，星宇航空明(6日)JX870/JX871台北-沖繩來回航班延至下周一(7日)並更改班號為JX870D/JX871D。

星宇說明，下周一(7日)JX870/JX871台北-沖繩來回班機時間不變；另JX870D台北-沖繩調整至16:25起飛，JX871D沖繩-台北調整至20:15起飛，並放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地之旅客。


 

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