34歲外送員陳屍車上「一周沒人發現」屍水流出　飄濃烈腐臭味

▲34歲外送員過世一周才被發現。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一輛汽車停放一周未移動，附近居民聞到類似死老鼠的臭味，7日一查才知車上駕駛是34歲外送員，疑似暴斃死亡，屍水從車中流出。

新明日報報導，這起事件發生地點在樟宜路上段的Apollo Garden公寓附近，當地住戶平時開車出入，起初並未察覺這輛汽車有異狀。不過32歲女子安妮透露，其實前幾天就已經聞到臭味，只是不知道臭味來源在何處，「在屋內聞不到任何異味，但一出門就聞到類似死老鼠的臭味」。

報導提到，駕駛座車門縫隙流出褐色液體，應該是屍水。警方事後證實，上述地點發生一起非自然死亡案件，一名34歲男子死亡，經初步調查，案件不涉及犯罪行為。

72歲張姓住戶表示，在聽說警察在公寓外調查一輛白色汽車後，便外出查看，「他們從車內取出物品後，在移走屍體，我上前查看時，聞到濃烈腐臭味。」另名71歲朱姓男子則稱，有看到一名男子坐在駕駛座，車內飄出如同腐肉般的異味。

死者姐姐瑪利亞表示，弟弟是一名送餐員，全家人對於弟弟突然過世的消息感到非常震驚，「弟弟和父母同住，但有時候也會住在朋友家，一個星期沒跟他聯絡，我們沒想太多，卻沒料到發生這種事」，且一家人沒有家族病史，不確定弟弟的死因，也不清楚弟弟為何會出現在那裡，一切要等到警察調查報告出來才會知道。