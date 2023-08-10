抓到仿冒憲哥保健品　哈娜小姐姐籲消費者購買正版才有保障

▲吳宗憲日前與李老闆直播集團旗下眾直播主哈娜小姐姐、柒柒花媽等聯手開賣。（圖／東森購物提供）

生活中心／綜合報導

由綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的「日安玩美 紅藜果膠」，產品上架以來，廣受消費者歡迎，每每直播開賣創下驚人銷售，市面卻有仿冒產品流竄，為了打假，吳宗憲持續邀請東森嚴選合作直播主們一同參與，如今抓到第一批仿冒品，李老闆直播集團旗下哈娜小姐姐就嚴正抨擊盜版，並呼籲消費者購買正版才有東森嚴選保障。

吳宗憲日前在東森購物直播前，大聲對政府疾呼要抓不法盜版品，10日終於在海關抓到了不法商品，憲哥表示：「太多名人被盜，這只是冰山一角，超離譜，政府要出面。」

東森秉持嚴選精神，為消費者把關最優質產品，李老闆直播集團旗下哈娜小姐姐和東森購物合作也是屢創佳績，深受東森購物的會員們喜愛，更擁有大批忠實的支持者。對於此次盜版事件也表示感到痛心，因為這不只傷害到用心帶貨直播主們的努力，也危害到消費者的權益與健康，因此呼籲應該要嚴懲盜版與冒用情形。

▲哈娜小姐姐深受粉絲喜愛。（圖／東森購物提供）

而吳宗憲也提到這陣子的心情表示：「這一次台灣反盜版，反詐騙，抓假貨沒有抓到過半個，結果是海關查扣下來。這一批貨是在四、五月就進台灣了⋯⋯等於是冰山之一角。」並點出太多名人受害：「好多政治人物也都倒大霉呀。像郭董啊，像韓總啊，蔡衍明蔡董啊，通通被拿來盜版，通通被拿來當作詐欺的誘餌台灣政府真的要站出來了！哈哈，真是太離譜。」

接著也無奈表示：「能抓到一個，也算是殺雞儆猴。現在會同警方要查出製造假貨的貨源，還有台灣的盜版商。」憲哥說，貨源是來自大陸，到底能不能抓到這些盜版商還在未定之天，主要的目的就是不要讓民眾受害，台灣是盜版的天堂，這個名字真的不能再這樣下去。

東森嚴選合作直播主包括李老闆直播集團哈娜小姐姐、柒柒花媽、Miya人妻妹紙、新馬王雷、賣魚仔、香港蓉蓉、阿bob、三郎嚴選王三郎、百縫直播阿林哥、超A女神泡泡兒、疲老闆與小米菓等，皆表示嚴正打擊盜版決心，希望能為消費者把關更安心的產品。

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