仿冒吳宗憲產品遭海關查扣　Miya人妻妹紙譴責不肖業者

▲李老闆直播集團美妝教主人妻妹紙Miya(左3)、嬰幼直播天后柒柒花媽(右2)與啦啦隊女神林襄(右3)日前首次合作，購物專家孫沛(左2)也特地到現場一起加持，2小時創下1500萬元的亮眼業績。（資料照／記者游瓊華攝）

消費中心／綜合報導

綜藝天王吳宗憲5月合體李老闆直播集團人氣直播主「Miya人妻妹紙」，開播販賣減肥產品「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」（紅藜果膠），卻因為生意太好，遭到詐騙集團假冒名義販售，讓吳宗憲氣到提告，如今抓到第一批仿冒品，Miya人妻妹紙也譴責賣假貨的不肖業者，並呼籲消費者認明有東森嚴選掛保證的正版通路購買才有保障。

▲李老闆直播集團美妝直播教主Miya人妻妹紙。(圖／東森購物提供)

人氣直播主Miya人妻妹紙，2019年4月加入李老闆直播集團，攀上人生事業巔峰，以親自試用為產品掛保證，絕不賣假貨，更是直播界第一位『素顏上陣』的主播，親和力滿點的她，銷售業績嚇嚇叫，年營業額更是突破4億，晉升為億萬級超高人氣直播主，七月下旬產後復出首場直播就和高人氣、代言東森「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」的啦啦隊女神林襄同台，2小時創下1500萬元的亮眼業績。

▲綜藝天王吳宗憲與母嬰直播天后花媽、Miya人妻妹紙合作開賣東森嚴選商品，創下3000萬業績紀錄。（資料照／東森購物提供）

Miya人妻妹紙先前也曾和吳宗憲聯手直播，開賣日安玩美紅藜果膠，網友團揪手刀產品搶購一空，因口碑風評盛讚，遭黑心業者眼紅仿冒販售，就怕假貨危害消費者身體健康，吳宗憲報案提告，現在也傳出假貨已經遭到海關查扣，如今終於破獲仿冒品，吳宗憲也盼從此可以杜絕這些違法行為。

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