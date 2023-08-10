「日安玩美」假貨抓到了　柒柒花媽呼籲購買務必求證東森購物指定通路

▲吳宗憲與李老闆旗下眾直播主柒柒花媽、哈娜小姐姐等聯手開賣日安玩美紅藜果膠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

綜藝天王吳宗憲自身研發加代言的日安玩美紅藜果膠，自上架以來，廣受消費者青睞，每每直播開賣就創造驚人銷售成績，也因為賣太好，而被不肖商人仿冒低價販售，在多次喊話打假後，10日海關終於抓到第一批假貨，總共查扣113盒盜版，李老闆旗下直播主柒柒花媽也站出來譴責盜版商，呼籲消費者購買前務必求證。

在台灣、新馬地區大賣到缺貨的紅藜果膠，被不肖商人盯上盜用，仿冒猖獗，讓吳宗憲氣得喊要提告，也多次喊話要政府出面幫忙抓不法商品，如今海關終於抓到產品假貨，但他認為，「這一次台灣反盜版，反詐騙，抓假貨沒有抓到過半個，結果是海關查扣下來。這一批貨是在四、五月就進台灣了⋯⋯等於是冰山之一角。」

吳宗憲說，「太多名人被盜，這只是冰山一角」，貨源是來自大陸，到底能不能抓到這些盜版商還在未定之天，主要的目的就是不要讓民眾受害，台灣是盜版的天堂，這個名字真的不能再這樣下去。

▲李老闆直播集團嬰幼直播天后柒柒花媽(右)六月下旬參加東森集團慶功宴，從總裁王令麟手中接下特別訂製的「東森之星」香檳對杯。(資料照／記者徐文彬攝)

不只產品被盜用，東森購物指名正版通路銷售的直播主粉專，竟也出現盜版，遭大量冒名，利用假粉專來欺騙消費者。深受粉絲喜愛與信任的柒柒花媽，曾與吳宗憲與其他直播主共同合作開賣，2.5小時業績賣破1700萬，她就提醒購買一定要提高警覺，小心詐騙假專頁，並且到東森購物指定的正版通路，購買有「東森嚴選」保證的正貨才是真正有保障。

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