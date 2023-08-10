三寶停車突開車門害機車慘摔　騎士頭部重創搶救12天亡

▲蔡姓男子去年12月底駕駛小貨車行經桃園市大園區三民路，在路旁停車時突開啟車門，導致同向機車騎士閃避不及摔車，經急救12天仍傷重不治。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍基隆市的蔡姓男子去年12月底駕駛小貨車行經桃園市大園區三民路二段，在路旁停車時突然開啟車門，同向機車騎士閃避不及撞上車門後慘摔，導致顱部重創送醫急救，蔡男在警方到場處理時坦承為肇事者，騎士送醫急救後仍於12天後傷重不治；桃檢複訊時，蔡男坦承犯行，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴，由於蔡男在員警查知肇事者身分時主動自首，檢方建請法院依刑法第62條規定減輕其刑。

檢警調查，32歲的蔡姓男子去年12月31日下午5時許，駕駛小貨車送貨，行經桃園市大園區三民路二段往蘆竹方向行駛，蔡男在路旁停車時，未注意後方同向是否有來車，突然開啟車門，後方69歲孔姓男子騎乘機車閃避不及撞上車門倒地慘摔，其中頭部重創當場昏迷不醒，經送醫急救仍於12天後因頭部外傷併顱內出血等傷害傷重不治。

桃檢複訊時，蔡男坦承犯行，大園警方則出示現場照片、監視畫面截圖，且在警方到場處理前，蔡男主動向警方自首等報告佐證；檢方認為，蔡男犯行明確，偵結依過失致死罪嫌將蔡男提起公訴，因蔡男符合自首要件，建請法院依刑法第62條規定減輕其刑。