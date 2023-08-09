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社會 社會焦點 保障人權

獨／公務員持槍搶780萬泰達幣　幕後主嫌20萬交保...重開庭找嘸人

記者黃宥寧／台北報導

扯！北市大同區上月發生虛擬貨幣交易搶案，任職北市府公園路燈管理處謝姓公務員與王姓幣商約面交，以裝有780萬鉅款背包取信對方，當王以手機轉出泰達幣後，謝竟拿出預藏手槍抵住王腰部搶回全額逃逸。檢警獲報後展開追查，謝、賴、曹等人遭拘提，檢方複訊後，聲押賴嫌，法院裁20萬交保，檢方立即提告，高院發回更裁，發現賴嫌早已逃之夭夭。

7月1日下午3時許，謝男與王姓幣商相約面交泰達幣，雙方約在大同區重慶北路天龍三溫暖路旁交易，王姓幣商擔心遭搶，還要求對方先上自己轎車，並在車內清點完謝男所攜現金780萬元無誤後，這才利用手機帳戶將等額泰達幣共24萬8013顆匯入對方指定電子錢包，謝卻當場翻臉說沒收到虛幣，直接亮槍搶回780萬元現金，立刻把包包丟到窗外給埋伏的賴姓（41歲）同夥，並由另名李男（40歲）開車載兩人逃逸。

轄區大同警方獲報後成立專案小組，經調閱監視器後發現除上述3人涉案外，還有1名曹姓男子（41歲）在場監控，警方發現這是預謀性強盜集團，積極蒐報涉案事證報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

警方從7月12日起，陸續拘提謝、賴、李等涉案人員到案，並在公務員謝嫌住處查獲手槍一把、子彈33發，並查扣新台幣10萬元現金，另外警方發現在場監控曹姓主嫌打算潛逃金門，警方在7月18日將他拘提到案，訊後並依加重詐欺、恐嚇取財罪嫌移送士林地檢署複訊。

▲有北市公務員身分的謝男持槍搶幣商市值達780萬元的泰達幣，警方事後逮人起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有北市公務員身分的謝男持槍搶幣商市值達780萬元泰達幣。（圖／記者張君豪翻攝）

謝嫌落網後頻頻喊冤，辯稱經人教唆才會持槍行搶幣商，但說好的酬勞卻一毛都沒分到，但因涉案事實明確，7月15日複訊後10萬元交保候傳，曹嫌限制住居，賴姓犯嫌遭聲押，院方裁定20萬元交保，檢方火速抗告，高院7月26日發回。

高院撤銷原裁定並發回士院更裁，士院訂7月28日重新召開羈押庭，並經賴嫌選任辯護人於7月26日、27日通知賴，但賴遲遲未現身，法官認賴嫌在前次訊問時，坦承案發後已將手機丟棄，有滅證、逃亡之虞，依法逕行拘提，經警持拘票前往賴男住家，沒找到人，查賴男也未因案在監執行或在押等情，顯然已逃匿，因此無從依法訊問，以「情事變更」駁回檢方聲請。

對此，士林地檢署強調，因被告經院方傳拘無著，抗告縱經發回亦因無從進行羈押訊問而無實益，但檢察官仍將採取一切可行之偵查手段，儘速偵辦，釐清案情。

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