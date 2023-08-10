前瞻計畫成果報告出爐　國發會：補強地方基礎建設「均衡台灣」

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

國發會10日於行政院會中報吿「前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果」。國發會表示，前瞻計畫推動迄今約6年時間，整體效益涵蓋經濟、社會及環境層面，推動成果豐碩，確實達到區域均衡，提升民眾生活品質等成效，並已逐漸充實我國產業未來所需各項基礎建設。

國發會指出，從IMD世界競爭力排名中，台灣的基礎建設項目排名也因為前瞻基礎建設的投入，從2017年的21名，評比逐年提升至2023年的12名，顯見前瞻基礎建設之推動，已積極提升我國各項基礎環境，並獲國際評比之肯定，也成為厚實我國國際競爭力之動能。

國發會透露，前瞻計畫推動至今，充分滿足人民、地方、產業實質建設需求，除了安坑輕軌、淡海輕軌、花東雙軌、南迴鐵路電氣化等軌道建設，政府也透過前瞻特別預算完成長期想做卻受限年度經費無法達成的事，包括班班有冷氣完成超過3400所學校18萬台冷氣裝設、打造超過800所公共托育設施、佈建288處以上銀髮健身俱樂部、補助72處青培站輔導提出171件地方創生計畫、超過2000所學校校園社區化改造、建置全國87個偏鄉5G基地台等。

此外，國發會補充，還有雙語政策、公有危險建築補強、市場整建、完善道路品質、區域排水改善等；其中桃園新竹水源備援管線，更於百年大旱期間發揮極大功能與效益，可以說一條水管救了全世界半導體產業。

國發會說明，為配合推動國家重大轉型政策，如數位轉型與淨零轉型，前瞻計畫也發揮即時挹注建設需求，佈局產業未來所需基礎建設，例如台中港與興達港離岸風電產專區、5G基礎通訊整備等，提供新技術試驗場域，強化民間投資動能，帶動整體經濟成長潛能。

國發會強調，前瞻計畫確實提高我國整體公共建設水準，提升人民生活水準，並達到強化國土韌性的成效，包括推動1+17條備援調度管線、完備三大聯通管、伏流水開發、民生公共物聯網等相關計畫，並同時兼顧城鄉及區域平衡，過去財務狀況差而缺乏建設的地區，藉由前瞻計畫確實補強了地方的基礎建設，達成均衡台灣的目標，因此前瞻建設的推動是必要且符合國家需要的。