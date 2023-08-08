　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中嗆在野「台灣的災難」　張斯綱轟：沒反省！嘴臉又回來了

▲▼國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於前瞻基礎建議題，衛福部前部長陳時中日前替民進黨總統參選人賴清德站台時稱，「這次選舉很多人倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能夠取得政權，但這是台灣的災難。」國民黨台北市議員張斯綱7日批評，陳時中落選台北市長後至今仍舊不知反省，還怒嗆在野黨是台灣的災難，感嘆「很遺憾！看來選舉結果並沒有讓陳時中反省，還是用這種粗暴的言論檢討選民，陳時中的嘴臉又回來了。」

張斯綱昨日在臉書發文表示，根據審計部資料，蔡政府的特別預算舉債高達2兆955多億，但預算法規定，僅特殊狀況可用編列特別預算。然而，蔡政府卻年年編列特別預算，陳時中說民進黨有還債，但卻沒說民進黨用特別預算舉債舉得更兇，遠超馬政府時期編列的7909億元，而那還是在莫拉克重大天災，全球性金融海嘯的衝擊之下，不得不為。

至於陳時中稱「上次選舉期間在野黨倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權」，張斯綱質疑，是在野黨阻擋疫苗進口的嗎？還是在野黨不願意公布疫苗採購的細節，才導致他落選？張斯綱開嗆，說到譁眾取寵，跑去拍寫真、去小巨蛋唱歌、辦粉紅派對的，不都是陳時中自己嗎？

張斯綱提及，2022年台北市長選舉，市民已經用選票做出選擇，不要一位無視疫苗延遲到貨，以及不肯揭開疫苗採購黑幕的人，來擔任台北市長，但陳時中至今仍舊不知反省，還怒嗆在野黨是台灣的災難。他感嘆，「很遺憾，看來選舉結果，並沒有讓陳時中反省，他還是用這種粗暴的言論檢討選民。」

此外，張斯綱也質疑民進黨立委吳思瑤，「妳曾擔任過陳時中競選市長的總幹事，陳時中這說法沒錯，民進黨也沒錯，難道都怪台北市民選錯人了？」

ET快訊
李玟老公爆靈堂受辱！2繼女列公祭名單　不堪內幕曝
三颱風全衝日本！　路徑預測曝
花4千互動三上悠亞失望！　老司機「推1頂級女優」超寵粉
「飯糰加熱吃」網喊會變胖！　營養師打臉了
快訊／2千隻鵪鶉慘死　竟是紅衣女「奉旨放生」
小兒急診爆！　醫驚見「都是這類孩子」
快訊／大雷雨襲4縣市！　警戒範圍出爐
載孕妻「國道飆172」！　她遭扣牌怒告：要法官有同理心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前日相麻生太郎：嚇阻力不只防衛力量　必須有「打仗」的心理準備

陳建仁勘災讚高雄超前部署「不像南投」　國民黨：政府冷血至極

陳時中嗆在野「台灣的災難」　張斯綱轟：沒反省！嘴臉又回來了

柯文哲消費女性不是第一次？　她憶當年「波多野結依悠遊卡」爭議

表態反對郭台銘獨立參選！　謝典林挺「郭柯合」：選要選贏的

「素食活動卻端和牛」　她分析柯文哲姊妹會爭議：團隊看不懂問題

2024三腳督他可能退選？　沈富雄：若成真我鼓掌

在獄中寫信給陳水扁　陳致中：父與子走上政治不歸路「磨難而承擔」

「我不是100分爸爸！」　蔣萬安曝兒子父親節卡片：把握相處時刻

抓蔡政府「七千億債務不見了」　王鴻薇嗆：是非可這樣顛倒？

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

前日相麻生太郎：嚇阻力不只防衛力量　必須有「打仗」的心理準備

陳建仁勘災讚高雄超前部署「不像南投」　國民黨：政府冷血至極

陳時中嗆在野「台灣的災難」　張斯綱轟：沒反省！嘴臉又回來了

柯文哲消費女性不是第一次？　她憶當年「波多野結依悠遊卡」爭議

表態反對郭台銘獨立參選！　謝典林挺「郭柯合」：選要選贏的

「素食活動卻端和牛」　她分析柯文哲姊妹會爭議：團隊看不懂問題

2024三腳督他可能退選？　沈富雄：若成真我鼓掌

在獄中寫信給陳水扁　陳致中：父與子走上政治不歸路「磨難而承擔」

「我不是100分爸爸！」　蔣萬安曝兒子父親節卡片：把握相處時刻

抓蔡政府「七千億債務不見了」　王鴻薇嗆：是非可這樣顛倒？

日本7-11飯糰混入「巨大蟑螂」！業者股價重挫　市值蒸發21億

前日相麻生太郎：嚇阻力不只防衛力量　必須有「打仗」的心理準備

大巴黎3巨星全出走？內馬爾被爆不想留隊　老爸回應了

《蒼蘭訣》1周年！王鶴棣：本座回來了　激帥側拍曝…6萬人朝聖

台灣面臨9大挑戰　工總：盼政府從8面向帶領台灣破浪前行

「一夜抱父卡實在」　警界馬東石抱萌娃宣導犯罪預防

型男副教授「畫出肌肉線條」超神！他一轉身...大票人戀愛了

大稻埕花火颱風停放2次　8／9加碼翻倍放360秒...北市警擴大交管

碼頭驚見「魚群跳躍」激大片水花　疑似天氣熱缺氧

快訊／國3南169公里自小客撞緩撞車！剩路肩可通行　車流嚴重回堵

關鍵字：

張斯綱陳時中賴清德前瞻計畫

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

「立秋」6生肖超旺！

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

更多

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面