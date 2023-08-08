陳時中嗆在野「台灣的災難」　張斯綱轟：沒反省！嘴臉又回來了

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於前瞻基礎建議題，衛福部前部長陳時中日前替民進黨總統參選人賴清德站台時稱，「這次選舉很多人倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能夠取得政權，但這是台灣的災難。」國民黨台北市議員張斯綱7日批評，陳時中落選台北市長後至今仍舊不知反省，還怒嗆在野黨是台灣的災難，感嘆「很遺憾！看來選舉結果並沒有讓陳時中反省，還是用這種粗暴的言論檢討選民，陳時中的嘴臉又回來了。」

張斯綱昨日在臉書發文表示，根據審計部資料，蔡政府的特別預算舉債高達2兆955多億，但預算法規定，僅特殊狀況可用編列特別預算。然而，蔡政府卻年年編列特別預算，陳時中說民進黨有還債，但卻沒說民進黨用特別預算舉債舉得更兇，遠超馬政府時期編列的7909億元，而那還是在莫拉克重大天災，全球性金融海嘯的衝擊之下，不得不為。

至於陳時中稱「上次選舉期間在野黨倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權」，張斯綱質疑，是在野黨阻擋疫苗進口的嗎？還是在野黨不願意公布疫苗採購的細節，才導致他落選？張斯綱開嗆，說到譁眾取寵，跑去拍寫真、去小巨蛋唱歌、辦粉紅派對的，不都是陳時中自己嗎？

張斯綱提及，2022年台北市長選舉，市民已經用選票做出選擇，不要一位無視疫苗延遲到貨，以及不肯揭開疫苗採購黑幕的人，來擔任台北市長，但陳時中至今仍舊不知反省，還怒嗆在野黨是台灣的災難。他感嘆，「很遺憾，看來選舉結果，並沒有讓陳時中反省，他還是用這種粗暴的言論檢討選民。」

此外，張斯綱也質疑民進黨立委吳思瑤，「妳曾擔任過陳時中競選市長的總幹事，陳時中這說法沒錯，民進黨也沒錯，難道都怪台北市民選錯人了？」