士官長綠島釣魚失蹤　空軍：持續派員並配合各單位全力搜尋

▲空軍張姓士官長9日前往綠島帆船鼻岸際釣魚失蹤，現場留有釣魚用具。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

空軍氣象聯隊探空分隊46歲張姓士官長9日前往綠島帆船鼻岸際釣魚，不料晚上9時許後卻失蹤，目前海巡署東部分署第13岸巡隊綠島安檢所仍在搜索中。對此，空軍司令部今（10日）表示，張士官長是休假期間前往釣魚，仍經單位聯繫張士，掌握休假動態時均無回應，空軍將持續派遣人員並配合各單位全力執行搜尋作業。

針對上述張姓士官長9日釣魚失蹤案，空軍司令部10日表示，本屬張姓士官長於休假期間自行前往海邊釣魚，經單位聯繫張士，掌握休假動態時均無回應，隨即聯繫家屬並派員前往可能地點搜尋未果，已協請海巡、警消等單位尋找失蹤同仁。

空軍司令部說，將持續派遣人員並配合各單位全力執行搜尋作業；另賡續強化離營宣教，要求營外安全活動，以防範類情再生。

第13岸巡隊則表示，獲報後立即派遣綠島安檢所攜帶遙控式救生圈及相關救援裝備，趕赴現場實施搜救，同時聯繫第15海巡隊、綠島消防分隊、綠島分駐所、空中勤務總隊及中華民國海上救生協會台東分會等單位派員前協尋。

第13岸巡隊綠島安檢所人員10日上午8時3分前往綠島溫泉帆船鼻，但在現場未發現張男身影，僅發現有釣魚用具遺留在岸際，目前仍在搜救中。