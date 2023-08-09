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南韓超過99%民眾有「新冠抗體」！　78.6%因染疫有抗體

▲▼日本東京都墨田區一名高齡者正在接種新冠疫苗加強針，即第3劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓民眾新冠抗體陽性率超過99%。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

南韓最新研究指出，有99.2%的南韓國民體內具有新冠病毒的抗體，其中有78.6%是因為感染新冠肺炎而產生抗體。而這也是研究團隊做的第3次調查，先前2次分別為97.6%與98.6%，就結果而言，略有成長。

根據《韓聯社》報導，南韓疾病管理廳旗下的國立保健研究院9日發布最新調查報告，該報告為國立保健研究院與南韓流行病學協會、各地區相關機構合作進行的新冠抗體研究。調查對象為全國5歲以上的9798人，調查時間為3月27日至4月15日，結果顯示，整體新冠抗體陽性率為99.2%。

該研究團隊先前曾經做過2次相同調查，分別是在2022年8月至9月與2022年12月，當時新冠抗體陽性率為97.6%與98.6%。

在此次的99.2%中，有78.6%的調查對象是因為曾經感染新冠病毒所產生的抗體，較第1次的57.2%與第2次的70%有所上升。

根據年齡分布，5至9歲兒童因為感染新冠病毒而獲得抗體的占94.1%，位居所有年齡層之首，而該年齡層疫苗接種率低則是主要原因。此外50至64歲以及65歲以上年齡層的新冠抗體陽性率則是77%與68.8%，皆較第2次調查上升10%以上。

疾管廳表示，得益於民眾感染新冠病毒，以及當局持續推進新冠疫苗接種，南韓民眾的抗體陽性率保持在較高水準，使得新冠變異株Omicron大流行後重症率與致死率大幅降低。不過隨著時間推移，所有群體的免疫力將會下降，因此老年人最好還是要積極接種新冠疫苗。

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