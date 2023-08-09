彰化阿公阿嬤廟前小賭象棋麻將　4人最大80歲...警全抓送法辦

▲彰化秀水鄉廟旁廣場聚賭。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉有4名年屆60歲到80歲中高齡長輩，聚集在烏面將軍廟廣場玩象棋賭博，其中有一人自摸胡牌、輸家就要出賭資50元，警方據報後到場依賭博罪嫌送辦，檢察官將4人向法院聲請簡易判決，彰化地方法院審結，將4人各處罰金3仟元，可改易服勞役。

這起賭博案件發生在今年3月5日11時45分，65歲魏男、62歲王男、73歲王女及80歲黃婦等人，聚集秀水鄉烏面將軍廟廣場賭博，以象棋作為賭具，手上各拿4支象棋，依順序取1支象棋，直至手上象棋牌支組合為帥仕相兵兵、將士象卒卒、車馬包卒卒、俥傌炮兵兵、卒卒卒卒卒、兵兵兵兵兵即為胡牌。

如自摸胡牌，其他賭客即應各支付50元給自摸者，如因其中1家放槍而胡牌，則放槍者即應支付50元給胡牌者，以此方式賭博，警方當場查扣賭資50元。法官審酌4人在公共場所賭博財物，敗壞社會風氣，行為實不足取，惟犯後均坦承犯行，分別量處3千元罰金，並諭知易服勞役折算標準，1仟元折算1日。

民眾得知，引發正反兩極議論，有人認為，不管是不是老人家，聚在一起賭博就是不對；也有人說，老阿嬤都80歲了，小賭怡情，子孫都沒意見，練練腦力，也無傷大雅。