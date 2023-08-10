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讓無資質學生做手術！3月內「2病人枉死」　9醫護聯名舉報科主任

▲▼長沙湘雅三醫院9名醫務人員聯名舉報科主任。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲住院區通道的牆壁上公開了全科醫護人員名單。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

位於湖南長沙的中南大學湘雅三醫院，呼吸與危重症醫學科（以下簡稱呼吸科）9名醫務人員聯合簽名，實名舉報科主任，該舉報信日前在網上流傳。舉報信稱，主任孟婕「放任」其無手術操作資質的鄒姓學生單獨進行支氣管鏡檢查，導致3個月內發生2例患者死亡事件，事發後孟婕偽造醫療文書，要求其他醫生簽字擔責。

據《澎湃新聞》報導，此次被舉報的湘雅三醫院呼吸科主任孟婕，是一名教授、主任醫師。醫院網站的「專家風采」內容顯示，孟婕從事呼吸系統疾病臨床、科研、教學工作20餘年，曾任中南大學湘雅醫院呼吸科副主任。

標題為《關於呼吸科孟婕若干問題的反映》的舉報信，8月8日出現在網上，很快被一些自媒體轉發。該舉報信一共5頁，落款處沒有時間，署名為「所有關心呼吸科發展的醫務工作人員」，後面有9人簽名。

舉報信在開頭寫道，2020年孟婕從湘雅醫院調入湘雅三醫院擔任呼吸科主任以來，種種違紀違規行為「層出不窮」，嚴重影響呼吸科未來發展及聲譽。

▲▼長沙湘雅三醫院9名醫務人員聯名舉報科主任。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲長沙湘雅三醫院9名醫務人員聯名舉報科主任。（圖／翻攝自澎湃新聞）

該舉報信反映了9個問題，第一個問題與醫療安全有關。舉報信稱，湘雅三醫院呼吸科建科以來至2022年，從未出現支氣管鏡檢查後死亡事件。2022年5月至8月的3個月期間，該科氣管鏡室連續出現2例支氣管鏡檢查後患者死亡事件，相關操作均由孟婕的鄒姓學生單獨完成，「當時其工作未滿1年，為試用期員工，無國家醫療行政部門及我院醫務科授權的手術操作資質。」

舉報信稱，第一起患者死亡事件發生在2022年5月27日，鄒某獨自為夏姓患者完成支氣管鏡檢查及肺泡灌洗術，術後患者出現心跳呼吸驟停而死亡。事後孟婕要求不在場的劉建明和張強醫生簽字替其擔責，甚至以年度考核不合格作為要挾，被拒絕後，未經科室任何討論，其私自斷定與操作者無關，要求由臨床主治醫生全權負責。

而劉建明醫生就是9名簽名人員之一。據舉報信記載，2022年5月發生患者死亡的事件後，孟婕曾要求劉建明簽字代替擔責。未在舉報信上簽名的一名副主任醫師受訪回應稱，「我們不方便評論，以醫院的意見為準。」

▲▼長沙湘雅三醫院9名醫務人員聯名舉報科主任。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲長沙湘雅三醫院驚傳醜聞。（圖／翻攝自澎湃新聞）

9名醫務人員簽名的舉報信，除了反映兩例醫療安全事件，還反映孟婕存在以下問題，獨攬科室絕大部分橫向經費，績效分配暗箱操作，私設小金庫，分配與開單掛鉤，未見財務支出公開；給自己定高薪，一份工作拿兩份獎金；科室管理「一言堂」，自行決定重大事項和大額資金使用；打壓排擠同事，導致多人離開科室；管理不善，拉幫結派，嚴重影響科室公平機制……。

湘雅三醫院與湘雅醫院、湘雅二醫院，均為中南大學的「湘雅」系醫院。在中國大陸醫學界，曾有「北協和、南湘雅」之稱。湘雅三醫院位於長沙市岳麓區。醫院網站顯示，該院是集醫療、教學、科研、預防、保健、康復於一體的三甲綜合醫院。

在該院的呼吸科，住院區通道的牆壁上公開了全科醫護人員名單。排在第一位的頭像，就是主任醫師、科主任孟婕。從公布的人員看，包括醫師、技師、護師在內，呼吸科共有工作人員37人。此次簽名舉報孟婕的9名醫務人員，大多是該科室的醫生。

當天下午，湘雅三醫院黨委辦工作人員表示，醫院方面正在核實相關情況。

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關鍵字：

長沙湘雅三醫院醫務人員科主任孟婕

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