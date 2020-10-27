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「整袋標靶藥物」遭丟棄！藥師一算心涼：浪費146萬元救命藥

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲有民眾把一袋不吃的標靶藥物放置在藥櫃前。（圖／翻攝自爆料公社二社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「想說的是……可以不要這樣浪費醫療資源嗎？」一名女網友在臉書《爆料公社二社》代PO文，說有人把一大包標靶藥物放在大醫院的藥櫃前，數量龐大讓藥師心都涼了，因為換算下來「1279x1149=1469571台幣」，等於146萬9571元的藥品就這樣被丟棄。其他人看到也相當心疼，「真是糟蹋這些救命藥！」

代PO文女網友文中透露，這種藥一顆就要1279元，那一大包藥共1149顆，1279x1149=1469571元，相當於147萬元的藥物就這樣被放置在醫院領藥櫃台前，「這些藥品非常貴，一顆就就可能是一天的工資！」她忍不住嘆氣，說看病的病人拿完藥後，可能常常忘了或沒吃，這樣日積月累，「有一天，它就完好的出現在大醫院的藥櫃前。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲該袋藥物總共約147萬元。（圖／翻攝自爆料公社二社）

原PO表示，雖然可能病人是好心想說，沒吃到可以回收給下一個需要的人，但實際上，基於安全上的考量，院方是不可能回收藥物給下一位病人的，「想說的是……可以不要這樣浪費醫療資源嗎？」她不禁開勸，或許拿了藥回家後，有種種考量沒吃，「但可以跟醫生說你的藥品都還有，這樣就不用再開藥了。」

看到照片後，許多網友很能理解藥師心情，「真的要好好珍惜健保！如果健保沒了……我們這些真的需要天天使用長期處方籤用藥的人怎辦」、「還有人去掛號只是為了看醫生，藥這種東西他們會跟你說少吃為妙」、「我的癌症藥想健保領都領不到，還要花一瓶2、30萬自費買，結果居然有人這麼浪費。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲原照片中可以看出，幾乎每一片都沒動過、完好如初。（圖／翻攝自爆料公社二社）

而留言中雖然有人質疑貼文真實性，但就有過來人現身感嘆，「是不是假新聞不知道，但我在醫院上班，的確看過高價藥品過期被病患拿來回收，計算過價值超過一萬元」、「我是清潔隊員，有時候會看到，一堆藥也不知是吃啥病的一大袋一大袋的丟。」

另外，本站日前才報導《一人浪費全民買單！「報廢藥物」驚人金額曝…醫：漲健保前應先正視浪費》，有一名藥師網友和他分享，每天在醫院、藥局都會收到非常多民眾拿不吃的藥來回收，且數量多到一般人無法想像，像是價值超過50萬的標靶藥物、超過20萬的抗排斥藥等等。

對此，北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰就表示，不是只有漲保費才能解決問題，正視民眾浪費才是真正問題，畢竟僅有1位藥師就能看到這麼多的浪費。蘇一峰也強調，很多人以為把藥回收到藥局就沒有浪費了，其實他們都不知道，按造法規規定，這些藥物都只能丟棄掉。

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