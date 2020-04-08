　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Nike為醫務員產製防護面罩　注入Nike Air設計元素　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲Nike防護面罩。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Nike最新設計的全罩式醫療面罩，為防疫貢獻一己之力。（圖／翻攝自Nike官網）

實習記者周茹焮／綜合報導

人氣運動品牌Nike在當地時間週二發布了新設計的全罩式面罩，使用品牌最具標誌​​性的Nike Air設計元素製成，為了提供醫療物資短缺的援助，Nike執行長於3月24日就宣布，正在進行設計面罩的工作，以幫助醫務人員度過這次的難關，為防疫貢獻一己之力。

據報導，Nike Air所產製的面罩類似於奧勒岡健康與科學大學的製作，唯一不同的是注入Nike獨有的技術，並且設計的目標不但是高性能，還能夠簡單產值出來，由Nike在俄勒岡州和密蘇里州的創新團隊及製造團隊創建，是一個經由三個部分就可組成的面罩，並透過九個步驟就可輕鬆生產。

對此，Nike新聞稿中表示，「目標不僅僅是生產一款功能強大的防護罩，而是能簡單生產。」這次面罩的原型測試人員都是由俄勒岡健康與科學大學的醫護人員所操辦，並且還會對面罩及其他產品進行原型製作。

此外，Nike製作團隊目前正在製作，為動力濾淨式呼吸防護（PAPR）頭盔開發新鏡片。第一批面罩和PAPR鏡片於4月3日，交付給俄勒岡健康與科學大學，這些設備會提供給奧勒岡州Nike總部附近的衛生機構。

除此之外，New Balance也投入製作面罩的行動，利用鞋類公司可用的材料產製口罩，例如鞋帶及其他相關的資源製作，同時，蘋果公司（Apple）CEO 庫克（Tim Cook）也在台灣時間週一宣布，所研發生產的全新防護面罩，致力於支持醫護人員對抗疫情活動，並且採購了超過2000萬個口罩，為醫務員設計、生產及運輸面罩。

ET快訊
楓林網侵權10億遭查封！「實測結果超驚人」
劉沛怒轟美在台協會「服務態度爛」：美國真不行　為這事氣炸
快訊／55歲台中狼「衝動性侵」6歲女童　法官裁定羈押
獨／史記鴛鴦麻辣鍋「宣布熄燈」！　最後營業日曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教宗呼籲：新冠病毒大流行是「人類無視大自然」的回應　請放慢生產與消費

法國醫稱非洲「沒口罩」想去做臨床試驗　譚德塞怒轟：殖民心態！

Nike為醫務員產製防護面罩　注入Nike Air設計元素　

「陸版星巴克」瑞幸咖啡傳停牌　美國上市中概股陷危機

疫情之下義大利橋樑突倒塌　通行卡車遭埋住1駕駛受傷

譚德塞「祖國」疫情擴散！衣索比亞總理宣布：進入緊急狀態

連續殺害10女！　美「沉睡殺人魔」囚房中突暴斃身亡

才確診4天！她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」...男嬰還在ICU急救

快訊／美國確診破40萬大關1.2萬死！　病例集中東岸「紐約最嚴重」

別忘了聽障人士！女大生自製「透明口罩」免費送　1天募資10萬

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

教宗呼籲：新冠病毒大流行是「人類無視大自然」的回應　請放慢生產與消費

法國醫稱非洲「沒口罩」想去做臨床試驗　譚德塞怒轟：殖民心態！

Nike為醫務員產製防護面罩　注入Nike Air設計元素　

「陸版星巴克」瑞幸咖啡傳停牌　美國上市中概股陷危機

疫情之下義大利橋樑突倒塌　通行卡車遭埋住1駕駛受傷

譚德塞「祖國」疫情擴散！衣索比亞總理宣布：進入緊急狀態

連續殺害10女！　美「沉睡殺人魔」囚房中突暴斃身亡

才確診4天！她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」...男嬰還在ICU急救

快訊／美國確診破40萬大關1.2萬死！　病例集中東岸「紐約最嚴重」

別忘了聽障人士！女大生自製「透明口罩」免費送　1天募資10萬

JHBL／大倫「超級安」全能秀　邱翊安23分7籃板9助攻5抄截領勝

韓國瑜團隊北上提停止罷免投票　蔡英文：尊重高雄市民意見

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

中職／富邦4人複數年約　陳鴻文去年拒絕旅外獲加薪

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

「差不多退出演藝圈了」　郭靜開直播...無預警曝現況

移民署擴大自行到案專案　呼籲逾期外籍人士出面助返鄉

中職／桃猿球員餐廳獲讚賞　林泓育直言環境改善

AV女優初夜打野戰：跪到好痛！路邊大叔意淫F球「妳好棒」

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

赤裸面對病毒　法國護士裸體抗議

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

川普考慮凍結WHO經費　議員：譚德塞辭職前拒資助

瑞士媒體：WHO討好中國冷落台灣

真的不是自己爽！全球狂讚「台灣防疫」

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

15歲運動員小弟隔離第9天陳屍家中

急診醫：6小時3人亡，何時輪到我？

川普開砲WHO搞砸了：給錯誤建議

每人1片用1個月　法國尼斯將廣發口罩

紐約單日死亡新高　一天731人亡

更多熱門

相關新聞

記者會看川普唱獨角戲 白宮新聞秘書黯然離職

記者會看川普唱獨角戲 白宮新聞秘書黯然離職

美國總統川普主要發言人葛里向（Stephanie Grisham）今天卸下職務。她上任以來從未主持過一場白宮記者會，溝通大任都被老闆川普攬了下來。

警局有10確診　誇張警朝女咳嗽

警局有10確診　誇張警朝女咳嗽

台灣捐千萬口罩　福斯：提升國際形象

台灣捐千萬口罩　福斯：提升國際形象

加拿大「外交部副部長」確診新冠肺炎

加拿大「外交部副部長」確診新冠肺炎

美經銷商助抗疫　7輛超跑收入全捐　

美經銷商助抗疫　7輛超跑收入全捐　

關鍵字：

Nike面罩醫務人員美國北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面