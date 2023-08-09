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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大進場就花32分鐘！郭台銘號召主流民意　誓讓民進黨再輸一遍

▲郭台銘屏東造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘屏東造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（9）晚參加國民黨屏東縣議長周典論籌劃的「主流民意大聯盟」造勢大會，現場人潮爆滿，光是大進場就花了整整32分鐘。郭登台之後，在超過2萬群眾面前發表演說，郭當場正式宣布組成「主流民意大聯盟」，要結合所有在野力量，在總統及立委選舉裡頭下架民進黨，「讓民進黨再輸一遍，讓民進黨回家好好反省」。

郭台銘今晚7時40分抵達現場，但因為群眾爆場，大進場整整花了32分鐘。郭演說表示，看到今天現場那麼多鄉親朋友，令他相當感動，大家來到這裡支持主流民意大聯盟，心中只有一個願望，希望台灣明天更好、中華民國未來更好。

郭台銘表示，民進黨執政8年，兩岸兵凶戰危，經濟急速衰退，少年要去戰爭，百姓賺無錢，外銷金額衰退，老百姓苦不堪言，更多的是大家怒不敢言。郭問群眾，要戰爭還是要和平？大家要有錢還是貧窮？大家要貪污還是清廉的政府？郭強調，大家要共同打拼，團結所有力量，做出正確的選擇，下架傲慢、獨裁、貪污、歪哥的民進黨政府。

郭台銘指出，民調顯示65％人民希望下架民進黨，代表每3個人有2個人希望民進黨下台，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣的主流民意，這就是台灣人的願望。郭說，只有大家團結合作，組成主流民意大聯盟，呼應人民期待，推出最好人選，在總統及立委選舉下架民進黨，才有希望與未來。

▲郭台銘屏東造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘屏東造勢走了半小時才上台。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

郭台銘強調，今天站出來就是要團結大家，結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，讓民進黨輸一次，讓民進黨回家好好反省。郭疾呼，台灣不能被政黨壟斷，不能被政客綁架，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，民意大於黨意，公益大於私益，政黨做不到的就讓他來做。郭並承諾，要為人民發聲做事，用具體行動促成主流民意大勝利。

郭台銘也不忘拋出政策，指出屏東縣是體育、運動大縣，棒球國手倪福德、潘威倫、潘武雄等都出身屏東，郭提倡經濟體育、全民體育、擴大體育消費，全面提升體育風氣，主張3-8歲發放體育運動禮金，9-18歲發放體育賽事禮金，並承諾修改法令、擴大租稅簡面、輔助經營球隊、充實體育館舍、運動員職涯規劃，讓體育成為生活一部分，讓運動員無後顧之憂，一心一意為國爭光。郭並細數，從0-6國家養、金門和平宣言、能源、教育、經濟、科技等政策，在在顯示他努力打拼的目標，就是要為國家打造下一個黃金30年。

郭台銘結尾表示，熱情的屏東鄉親比3個月前還要熱情，正所謂「一個人走得快，一群人走得遠」，「相向同行的路上沒有敵人」，自己每個活動跟主張，都在回應廣大基層民意，號召組成主流民意大聯盟。郭說，今天選擇從最南端屏東出發，接下來仍將深入基層，傾聽民眾聲音，符合民眾的期待，全力促進兩岸和平、國家安全、經濟繁榮，讓人民安和樂利，讓子孫下一代快樂成功；用具體行動促成主流民意大團結、大勝利。

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