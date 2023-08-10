台大生張振聲癱23年！父母攜子向校方抗議　籲提高照顧費每年65萬

記者許敏溶／台北報導

23年前就讀台大的張振聲，在校園內打球昏倒後成為植物人。儘管台大10年來提供逾500萬照顧費，但張振聲的父母親今（10日）和張振聲，再次來到台大校門口前抗議，批評台大延誤就醫導致張振聲變植物人，並指因為物價上漲與通膨，希望台大每年支付的照顧費提高到65萬元，同時台大應該支付前面13年照顧費。

▲植物人張振聲父母攜子到台大抗議，呼籲校方提高補助為每年65萬。（圖／記者許敏溶攝）

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2000年3月，當時就讀台大土木系的張振聲，在校園內打籃球昏倒後成為植物人，張振聲父母認為是台大教職員工疏失，延誤就醫造成張振聲變成植物人，至今已經滿23年，都由張振聲父母照顧至今。其中張父張文政今年已經67歲，張母林素月65歲，張振聲則是43歲。

張振聲的父母親今天帶著張振聲，再次來到台大校門口，控訴台大不負責任。張文政指出，23年前，張振聲因為台大延誤就醫變成植物人，都是由父母照顧，至今23年，痛批台大「缺德、沒人性」，是要將我們夫妻兩人累死嗎？

▲植物人張振聲父親張文政（前一），要求校方提高補助費到每年65萬。（圖／記者許敏溶攝）

據了解，10年前，張振聲父親張文政和張振聲到台大抗議，最終台大同意提供每年40萬元照顧費，由台大急難救助金支付，隔年提高為每年55萬，其中15萬元由校長募款，累計到今年為止，台大已經支付超過500萬的照顧費。

不過，張文政指出，現在物價上漲，至今超過2成，加上他們夫妻兩人已經老了，認為台大應該將目前每年照顧費，由55萬提高為65萬元，同時在2013年之前的13年照顧費用，台大也應該比照，加上利息，支付作為張振聲照顧費。粗估要超過800萬元。

張母林素月也哭著說，照顧前面13年，是最痛苦、付出最多時刻，希望台大能支付前面13年的費用，因為他們也老了。

▲植物人張振聲父母攜子到台大抗議，要求校方應該支付前面13年的照顧費。（圖／記者許敏溶攝）