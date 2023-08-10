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台大生癱23年籲提高照護費　校方：協助引入校外資源支援

▲▼植物人張振聲父母攜子到台大抗議，呼籲校方提高補助為每年65萬。（圖／記者許敏溶攝）

▲植物人張振聲父母攜子到台大，要求提高照護費到每年65萬，台大表示將協助引入校外資源協助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

23年前就讀台大的張振聲，在校園內打球昏倒後成為植物人。張振聲的父母親今（10日）到台大校門前抗議，要求台大每年支付照顧費提高到65萬元，並支付前面13年照顧費。台大則回應，上述要求無法律請求權基礎，校方礙難同意，但對家屬長期辛勞感同身受，基於關懷學子及體恤家屬，仍會持續溝通協商，並協助引入校外資源來予以支援。

2000年3月，當時就讀台大土木系的張振聲，在校園內打籃球昏倒後成為植物人，張振聲父母認為是台大教職員工疏失，延誤就醫造成張振聲變成植物人，至今已經滿23年。

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今天張振聲的父母親，帶著張振聲到台大校門口前抗議，張爸控訴台大不負責任與「缺德、沒人性」，要求支付2000年到2013年的照護費用，並指因為物價上漲與通膨，希望台大每年支付的照護費提高到65萬元。

台大稍早表示，張生家屬請求國家賠償一案，已由台北地方法院判決台大並無疏失，但台大基於關懷學子及體恤家屬，從2013年2月6日起，每年撥付55萬元至終身為止，協助支付張生照護費用，至今11年，共支付605萬元。

▲▼植物人張振聲父母攜子到台大抗議，呼籲校方提高補助為每年65萬。（圖／記者許敏溶攝）

▲植物人張振聲父母今到台大抗議，要求台大提高照護費到每年65萬。（圖／記者許敏溶攝）

對於張生家屬要求再提高每年照護費用，台大指出，礙於現行法規限制，家屬所請求的13年醫養護費用，以及將每年照護費調整到65萬元，並無法律上請求權基礎，台大礙難同意。

不過，台大強調，學校對於家屬長期以來的辛勞感同身受，基於關懷學子及體恤家屬，仍會持續溝通協商，並協助引入校外資源來予以支援。

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