獨／台北大學「一學期減為16周」！教育部准了　暨大也有意跟進

▲教育部同意國立台北大學推動一學期16周。（圖／台北大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學實施「一學期16周」已滿1年，根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，台北大學已獲得教育部同意，推動一學期16周，成為國內第四所獲教育部同意大學。目前實施「16+2周」的暨南大學也表態，未來有機會也可能申請，期望藉此與國際接軌，讓學生學習擁有更大與自主彈性規劃空間。

為了與國際接軌，包括台大、台師大、台科大等三校組成的台大系統，從去年8月起，陸續推動「一學期16周」，寫下台灣高教史上大變革。在上述三校之後，台北大學也在今年初向教育部提出申請，並在7月下旬獲得教育部完成備查，成為國內第四所獲得教育部同意實施的大學。

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台北大學也向《ETtoday新聞雲》證實此事。北大教務長張仁俊指出，國際主要大學每學期都少於18周，為促進國際合作與國際接軌，方便學生進行國際交換、交流，並有利於教師移地研究，校方在109年第二學期進行問卷，獲得超過6成師生同意後，在110學年與111學年試行「16+2周」。

▲台北大學教務長張仁俊表示，8到9成學生與老師支持推動一學期16周。（圖／台北大學提供）

為了解師生對「16+2周」支持度，張仁俊表示，實施期間校方都有持續對師生進行意見調查。在110學年的調查中，學生、教師的支持度分別為68%、87%，在111學年的調查中，詢問是否支持正式實施一學期16周，學生支持度上升到78%，老師更來到90%。

由於要提前作業，北大參考台大系統相關資料，並在行政會議、教務會議、校務會議通過後，今年1月初就將行事曆報到教育部核備，申請實施一學期16周，但在備查期間，教育部要求北大補充相關資料，直到7月下旬才備查完成。

張仁俊說，校方之前在校務會議決議已先設下目標，若5月底之前獲教部備查通過，今年8月起新學年就推動一學期16周，若5月底尚未備查完成，112學年度就維持「16+2」，由於教育部7月下旬才通過備查，所以新學期仍沿用「16+2」，但會要求老師，盡量在16周內完成進度，為明年正式實施提前做準備。

除了北大之外，目前推動「16+2」的暨南大學，校長武東星表示，實施「16+2周」快兩年，其中2周交由教師與學生可以採用多元的學習型態來進行課程，讓學生可以多元彈性自主學習，整體效果還不錯，若能克服學生學習成效問題，部分學系先行、其他科系後面跟上，未來也有機會向教育部申請「一學期16周」。

▲暨南大學校長武東星表示，未來有機會實施1學期16周。（圖／暨南大學提供）

教育部則表示，大學如因應疫情、辦學特色或發展目標，有調整每學期授課周數需求，宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過，確保校內多元意見交流及落實民主正當性；教部尊重各校經校內討論凝聚共識及完成教務章則修正學期周數調整，也尊重學校對推動期程的規劃。